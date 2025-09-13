Ezek a híres férfiak már kopaszodtak volna – a hajbeültetésnek köszönhetik frizurájukat

Azt már rég megszoktuk, hogy Hollywoodban minden híres nőnek csodás frizurája van. Hogy amikor megjelennek a vörös szőnyegen, dús és fényes a hajuk, és látszólag akkor is tökéletesek a tincseik, ha nagyon gyakran váltogatják hajszínüket vagy annak fazonját. Persze igazából mind tudjuk, hogy ez sokszor csak a látszat, és a póthaj, a paróka és egy profi fodrász eredményét csodáljuk, de azért így is gyakran próbáljuk lemásolni azt, amit náluk látunk.

Az már ritkábban jut eszünkbe, hogy amúgy nemcsak a nők, de a férfiak is keresik a tökéletes frizura titkát. Legalábbis Hollywoodban biztosan. Rengeteg olyan sztárpasi létezik ugyanis, aki fiatalabb korában elkezdte elveszíteni a haját, beindult a kopaszodás, ám ők ezt nem akarták elfogadni. Nagyon nehezen élték meg, így aztán mindent bevetettek, amit csak lehet; végül pedig a hajbeültetés segített, hogy újra dús hajjal lépjenek a kamerák elé. Ők viszont ezt nem is titkolják, sőt! Beszélnek róla, hogy mások se érezzék kellemetlenül magukat, hiszen a kopaszodás sajnos vagy sem, gyakran genetikai "örökség", ami ellen nehéz tenni bármit is.

Mutatjuk, kik azok a sztárpasik Hollywoodból, akik a hajbeültetésnek köszönhetik frizurájukat:

