Mint a jó bor: 7 sztárpasi, aki konkrétan szexibb idősebb korában, mint fiatalon

A kor csak egy szám, nem szabad hagyni, hogy ez határozza meg a mindennapjainkat. Sokkal többet számít a kisugárzás, mikor valaki nemcsak stílusban, de karizmában is egyre erőteljesebbé válik az évek során, egyetértesz?

A fiatalság (bolondság) természetesen örök téma és vágyakozás lesz, de ha belegondolunk, egyáltalán nem reális elvárás, hogy például harminc éves korodra kipörgess mindent, ami karrier, szerelem, gyerek, ház, stb stb - főleg ma. (Ezzel kár is nyomasztanod magadat, és ha bárki ilyen sorongó gondolatokat indítana benned, akkor ezúton is hadd küldjünk egy virtuális ölelést!)

Ha ez kevés lenne, mondjuk is a következő érvet: ugye tudod, hogy sok sztár is igazán a negyvenes-ötvenes éveiben találta meg azt a karaktert, kisugárzást és férfias vonzerőt, ami ikonikussá tette őket? Hadd mutassunk neked néhány szexi sztárpasit, hogy ne csak a lelked, de a szemed is egy kis megnyugvást találjon!

Nekik aztán tényleg jót tett az a pár év!

Galéria / 14 kép Mint a jó bor: 7 celebpasi, aki konkrétan szexibb idősebb korában, mint fiatalon Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria