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6 sztárpasi, aki coming outolt biszexuálisként - És 6, aki nem biszex, de volt már dolga férfiakkal is
Forrás: Getty Images
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Bár egyre több híresség beszél nyíltan a szexualitásáról, a biszexualitást még mindig rengeteg félreértés és sztereotípia övezi – különösen a férfiak esetében. Sokan még mindig hajlamosak úgy tekinteni rá, mintha csak egy átmeneti állapot, kísérletezés vagy döntésképtelenség lenne, miközben a biszexuális férfiak maguk is gyakran beszélnek láthatatlanságról és arról, hogy környezetük automatikusan heterónak vagy melegnek feltételezi őket. Kutatások szerint ez a fajta „bi-erasure”, vagyis a biszexualitás láthatatlanná tétele továbbra is komoly része a biszexuális férfiak tapasztalatainak.
Erre próbálja felhívni a figyelmet a Bi Visibility Day is, ami épp múlt héten, szeptember 23-án volt esedékes. Ennek apropóján összegyűjtöttünk hat ismert férfit, aki nyilvánosan biszexuálisként coming outolt, valamint hat olyan sztárt is, aki beszélt arról, hogy férfiakkal is volt tapasztalata, mégsem azonosítja magát biszexuálisként.
Íme a lista:
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