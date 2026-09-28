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6 sztárpasi, aki coming outolt biszexuálisként - És 6, aki nem biszex, de volt már dolga férfiakkal is

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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 24. 10:53

Forrás: Getty Images

6 sztárpasi, aki coming outolt biszexuálisként - És 6, aki nem biszex, de volt már dolga férfiakkal is
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Olyan sztárpasikat gyűjtöttünk össze, akik nyíltan vállalták biszexualitásukat – és olyanokat is, akik férfiakkal szerzett tapasztalataikról beszéltek, mégsem azonosítják magukat biszexuálisként.

Bár egyre több híresség beszél nyíltan a szexualitásáról, a biszexualitást még mindig rengeteg félreértés és sztereotípia övezi – különösen a férfiak esetében. Sokan még mindig hajlamosak úgy tekinteni rá, mintha csak egy átmeneti állapot, kísérletezés vagy döntésképtelenség lenne, miközben a biszexuális férfiak maguk is gyakran beszélnek láthatatlanságról és arról, hogy környezetük automatikusan heterónak vagy melegnek feltételezi őket. Kutatások szerint ez a fajta „bi-erasure”, vagyis a biszexualitás láthatatlanná tétele továbbra is komoly része a biszexuális férfiak tapasztalatainak.

Erre próbálja felhívni a figyelmet a Bi Visibility Day is, ami épp múlt héten, szeptember 23-án volt esedékes. Ennek apropóján összegyűjtöttünk hat ismert férfit, aki nyilvánosan biszexuálisként coming outolt, valamint hat olyan sztárt is, aki beszélt arról, hogy férfiakkal is volt tapasztalata, mégsem azonosítja magát biszexuálisként.

Íme a lista:

Galéria / 13 kép

6 sztárpasi, akiről nem is tudtad, hogy coming outolt biszexuálisként - És 6, akinek volt dolga férfiakkal, de nem tartotta magát biszexnek

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