Sztárpasik, akiknek a valódi barátnőjét durván zaklatják a rajongók - pusztán azért, mert együtt vannak

Hudson Williams

A Heated Rivalryban ugyan Connor Storrie karakterével van együtt, de a való életben Hudson Williams szíve valaki másé. Csakhogy ezt nagyon sok rajongó nem tudja elfogadni. Kezdjük ott, hogy bár sosem állították, hogy együtt lennének, mégis többen shippelni kezdték a két színészt, ami odáig vezetett, hogy már szinte nem is mutatkoznak együtt a hétköznapokban. Connor és Hudson interjúban mesélte el, hogy ha például mindkettőjüket meghívják egy divateseményre, megbeszélik, ki megy, mert ha együtt érkeznek, mennek a találgatások, hogy ők bizony együtt járnak. Ugyanez történt idén a Met-gála alatt is: együtt buliztak, másnap pedig már mindenki arról pletykált, hogy "na, végre összejöttek!" A színészt ez olyannyira felidegesítette, hogy Hudson Threads-en azt írta: „Rpfing gotta stop y’all” – vagyis nagyjából: „Ezt a valódi emberekről szóló fanfictionözést tényleg abba kell hagyni.” Ekkor már nyilvánosan ismert volt az is, hogy Hudsonnak barátnője van.

Hudson Williams és Connor Storrie párosát nagyon shippelni kezdték a rajongók, de ez már túlment egy határon.

Na, de az igazán kellemetlen rész csak most jön. Ugyanis a színész való életbeli párja, Katelyn Larson kénytelen volt a napokban üzenni mindenkinek, mert az online zaklatás már elképesztő mértékeket öltött. A lány Vancouverben dolgozik tetoválóként, és felfedte: voltak, akik kifejezetten Hudson miatt foglaltak időpontot hozzá vagy a kollégáihoz, majd a szalonban személyes, akár intim kérdésekkel kezdték faggatni őket a kapcsolatukról. Katelynnek semmi baja azzal, ha valaki a sorozaton keresztül talál rá a munkájára, és azért jelentkezik be, mert tetszenek neki a tetoválásai. Azt viszont már „óriási határátlépésnek” nevezte, amikor valaki csak azért foglal időpontot, hogy közelebb kerüljön Hudsonhoz vagy információkat szerezzen róla. A történet azért is különösen kellemetlen, mert Hudson korábban elmondta, hogy barátnője egyáltalán nem vágyik a nyilvánosságra, ennek ellenére a rajongók abszolút nem tartják tiszteletben ezt. Katelyn végül meglehetősen egyértelműen zárta a rajongóknak szánt üzenetét: „With peace and love, please stop”, vagyis nagyjából: minden szeretettel, de kérlek, fejezzétek be.

Hudson és barátnője, Katelyn Larson

Belmont Cameli

Az egyik leghíresebb eset az övék, ugyanis amikor az Off Campus megérkezett, a színészek egyik napról a másikra a figyelem középpontjában találták magukat! A rajongók pedig nagyon imádták Belmontot, azonnal lett pár millió követője, és hamar szembesültek azzal is, hogy a színész szíve foglalt. És nem, nem Ella Bright, azaz Wellsie az.

Belmont és Ella között valóban megvan a kémia, de a való életben csak nagyon jó barátok

Ez sokakat valamiért zavart, így többen is elkezdték zaklatni Raina Morrist, kamuhíreket terjesztettek róla (pl. hogy nem engedi Belmontot a többiekkel lógni, féltékeny Ellára, stb.). Ezeket a lány még ironiával tudta kezelni, de egy ponton a zaklatók Raina családját is célkeresztbe vették. Folyamatosan írogattak nekik is, nem éppen szép dolgoket, ezért júliusban Instagram-sztoriban kérte őket Raina, hogy álljanak le: azt írta, ha valaki rajong Belmontért, annak örül, de ne írjon a családjának, mert ők teljesen össze vannak zavarodva. A végén még oda is szúrt egyet: inkább írják le a gondolataikat a naplójukba, aztán menjenek sétálni.

Íme Raina, aki valóban elrabolta a színész szívét

Luke Newton

A Bridgerton 3. évadában Colin és Penelopé szerelme került fókuszba, abban pedig mindenki egyetértett, hogy Luke Newton És Nicola Coughlan között a kémia csillagos ötös volt. Olyannyira, hogy aztán a való életben is shippelni kezdték őket a rajongók, és sokan úgy vélték, tényleg együtt vannak.

Luke és Nicola sosem állították, hogy együtt lennének, mégis mindenhol összeboronálták őket

Amikor kiderült, hogy a színész valójában kapcsolatban él, és Antonia Roumelioti táncossal jár, a lány nagyon durva online támadások sorozatában találta magát. A kommentelők egy része azt állította, hogy a kapcsolatuk kamu, Antonia féltékeny Nicolára, sőt azt is írták, hogy a lány bullyingolta a színésznőt külseje miatt. 2026 szeptemberében, szóval már HÁROM évvel a premier után Antonia kénytelen volt nyilvánosan is megszólalni, mert a zaklatás még mindig tart. Nyilvános posztba írta ki, hogy évek óta tartó folyamatos ellenőrzést, hamis történeteket és kegyetlen kommenteket kap, miközben az emberek valójában semmit nem tudnak róla azon kívül, hogy kinek a párja. Luke ezután kiállt mellette, és arra kérte a követőit, hogy legyenek kedvesek, vagy egyszerűen görgessenek tovább ahelyett, hogy gyűlöletet terjesztenének.

Íme Luke és barátnője a való életben

Christopher Briney

A The Summer I Turned Pretty sikere után talán nem meglepő, de Christopher Briney és Lola Tung képernyős párosa annyira népszerű lett, hogy a rajongók egy része a valóságban is elkezdte összeboronálni őket. Csakhogy a színész 2021 óta Isabel Machado párja, akit még az egyetemen ismert meg, jóval azelőtt, hogy a sorozat világsiker lett volna. És ezen esze ágában sincs változtatni!

Christopher és Lola mai napig jó barátok, szó sincs arról, hogy a színész barátnője miatt összevesztek volna

A probléma akkor durvult el, amikor a fanok elkezdték elemezni Christopher és Lola minden egyes nyilvános interakcióját. Amikor például Christopher egy Instagram-posztban látszólag kihagyta a Lolával közös fotókat, egyből elindult az elmélet, hogy "Na, a barátnője féltékeny", és miatta tart távolságot a két színész egymástól. Erre azonban semmilyen bizonyíték nem volt. Ez viszont nem akadályozta meg a fandom egy részét abban, hogy Isabelt kezdje hibáztatni: a kommentmezőit olyan üzenetek árasztották el, amelyekben féltékenynek, bizonytalannak vagy éppen „akadálynak” állították be Christopher és Lola között.

Íme Christopher és szerelme, Isabel

Rudy Pankow

Rudy Pankow esetében az Outer Banks fandomja nagyon hamar rákapott a JJ–Kiara párosra, és sokan a valóságban is együtt akarták őket látni. Csakhogy Rudy mindeközben Elaine Siemekkel járt, akit ráadásul a sorozat forgatásán ismert meg. A rajongók egy része viszont nehezen fogadta el, hogy a képernyős románc nem folytatódik a kamerákon kívül.

A JJ–Kiara páros csak a képernyőkön létezik, romantikus értelemben

Elaine emiatt hosszú időn át rengeteg negatív kommentet kapott, és a dolog nem állt meg annál, hogy „nem kedvelték”. Rudy 2021-ben már nyilvánosan is kiállt mellette, mert szerinte hazugságok és olyan vádak kezdtek terjedni Elaine-ről, amelyek messze túlmentek a szokásos online utálkozáson. Többek között manipulatívnak és bántalmazónak nevezték úgy, hogy a kommentelők valójában semmit nem tudtak a kapcsolatukról. A történet aztán 2024-ben újabb bizarr fordulatot vett. Az Outer Banks negyedik évadának egyik romantikus JJ–Kiara jeleneténél a nézők elkezdték pletykálni, hogy Rudy és Madison testdublőrökkel forgathattak, mert bizonyos beállításokban nem látszott egyszerre mindkettejük arca. Ebből azonnal új elmélet született arról, hogy a két színész összeveszett, és természetesen Elaine neve is újra előkerült a rajongói találgatásokban. Sem Rudy, sem Madison nem erősítette meg ezt az elméletet.

Rudy és barátnője, Elaine még mindig együtt vannak, de nehéz volt ez a pár év számukra

Henry Cavill

Bár Henry esete kicsit régebbi, mégis fontos megemlíteni, mert az ő szerelmét is elég durván bántották a netes térben. Natalie Viscusóval 2021 áprilisában vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat, és gyakorlatilag azonnal beindult az internet. A rajongók egy része találgatni kezdett arról, hogy mennyire valódi a kapcsolat, mások Natalie személyét, külsejét és múltját kezdték szétszedni, miközben olyan pletykák is terjedtek, amelyek Henry magánéletét és szakmai kapcsolatait érintették.

A helyzet alig egy hónap alatt annyira elfajult, hogy Henry személyesen szólalt meg Instagramon. Azt írta, hogy egyre több „social animosityt”, vagyis ellenségeskedést lát a felületén, és túl sok lett a spekuláció a magánéletével kapcsolatban. Bár értékelte a rajongók lelkesedését, azt mondta, a dolog eljutott arra a pontra, ahol már szükségét érezte, hogy közbelépjen. Egyértelművé tette azt is, hogy boldog a kapcsolatában és az életében, és arra kérte a követőit, hogy fejezzék be a negatív találgatásokat. Szerencsére a kapcsolatuk kibírta ezt a sok negatív energiát, azóta már gyermekük is született!

Henry és szerelme, Natalie

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