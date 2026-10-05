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Sztárpasik aputesttel, akik bizonyítják: a vonzerő nem a kockahason múlik

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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 4. 12:08

Forrás: Getty Images

Sztárpasik aputesttel, akik bizonyítják: a vonzerő nem a kockahason múlik
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A vonzerő bizony nem a kockahasnál kezdődik: ezek a sztárpasik a humorukkal, a sármjukkal és a kisugárzásukkal veszik le a rajongókat a lábukról. Ennyi!

Jason Segel

A HIMYM sztárja igazából pont az a pasi, akinek a vonzerejét megtízszerezi a humora, a kedves mosolya és úgy összességében az egész szerethető kisugárzása. Nem véletlen, hogy a legtöbb nő egyetért: az Így jártam anyátokkal legdögösebb pasija Marshall volt, és ennek semmi köze a külsőhöz. A színészt gyakran emlegetik a legszexibb aputestű sztárpasik között, és Jason Segel egyébként sosem érezte úgy, hogy na, a hírnév miatt neki muszáj kockahasra gyúrnia. Sőt, már a karrierje kezdetén is simán bevállalta az akár full pucér jeleneteket, anélkül, hogy beköltözött volna emiatt a konditerembe. Egyébként, ha egy szerep megkívánja, hajlandó életmódot váltani (például a Szexvideó kedvéért, amiben Cameron Diazzal játszott), de a hétköznapokban neki az a lényeg, hogy jól érezze magát a bőrében, és ne azt nézegesse, hány kilót mutat a mérleg.

Tom Hardy

Tom Hardy valahogy úgy él a fejünkben, mint az a színész, akinek van egyfajta rosszfiús sármja, egyébként tökre ki van gyúrva, és minden nő a lábai előtt hever. Igazából a legtöbb állítás stimmel, egy kis változással: idei strandfotói bizonyítják, hogy a színész mostanában kicsit felhagyott a kondizással, és kicsit sem izgatja, hogy aputeste miatt bárki megszólná. Nem is kell! Mert amikor felkerültek róla a netre idén tavasszal strandolós fotói, a nők egyöntetűen kijelentették: ez a fizikum épp úgy bejön nekik, mint a kockahas. Sőt, sokaknak még jobban!

Jon Hamm

A Mad Men sztárjának vonzereje az évek során sem kopott meg: az AARP 2025-ben a legvonzóbb ötven feletti színészek közé válogatta, a Your Friends & Neighbors című sorozat idei évadában pedig a rajongók egyenesen imádták a színész félmeztelen jeleneteit. A sármjához láthatóan a hétköznapibb fizikum is tökéletesen passzol, sőt, sokak szerint most még jobban is néz ki a színész.

David Harbour

Amikor a Stranger Things befutott, David Harbour pont azért is lett nők millióinak kedvence, mert szerethető karaktere mellett a színész teljesen átlagos testalkata is hozzátett az összképhez. Nem a kockahasával hódított, hanem azzal a kissé morcos, mégis gondoskodó kisugárzással, amitől Hopper pillanatok alatt belopta magát a nézők szívébe. David maga is örült annak, hogy hétköznapi testalkattal vált szexszimbólummá, és a brit GQ-nak arról beszélt, hogy szerinte az intelligencia, a bátorság és a személyiség tesz igazán vonzóvá valakit. Bár azóta volt, hogy nagyon lefogyott, nagyon kigyúrta magát, 2026-ban úgy véli, a lényeg az egészség!

Jack Black

Jack Black vonzerejének egyik titka, hogy elképesztően jól tudja szórakoztatni az embereket, és közben teljesen önazonos marad. A lelkesedésért pedig a sztárvilágban sem kell messzire menni: Charli xcx idén szeptemberben egy interjúban kifejezetten szexinek nevezte, és a humorát, a tehetségét, valamint az eredetiségét emelte ki. Elle Fanning pedig tavaly egy hazugságvizsgálós beszélgetésben áradozott róla, és a legdögösebb férfinak nevezte, akit valaha látott.

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