Nem telt el 3 hónap - Sztárpárok, akik a gyerekük születése után szinte azonnal elváltak

Kylie Jenner és Travis Scott – kb. 11 hónap

A páros kapcsolata gyorsan komolyra fordult: 2017 áprilisában kezdtek randizni (legalábbis hivatalosan), első gyerekük, Stormi pedig már 2018 februárjában megszületett. 2019 őszén különváltak, majd újra egymásra találtak, második gyerekük 2022 februárjában érkezett. De még az első születésnapját sem töltötte be, már szakítottak szülők.

Keke Palmer és Darius Jackson – kb. 8 hónap

Keke és Darius 2021-ben jöttek össze, és egy erős másfél évvel később, 2023 februárjában megszületett a kisfiuk. A családi boldogság azonban komoly problémákat takart. Bár már nyáron felröppentek a szakításukról szóló hírek, Keke később a bírósági nyilatkozatában azt írta, hogy október elején ért véget végleg a kapcsolatuk, amikor a babájuk még csak hét hónapos volt. A köztük lévő feszültség nyáron vált látványossá, amikor Darius nyilvánosan kritizálta Keke Usher-koncerten viselt ruháját, arra hivatkozva, hogy a színésznő már anya, nem illik ilyet viselnie. A szakítás hátterében viszont Keke beszámolója alapján ennél sokkal súlyosabb gondok álltak: fizikai és érzelmi bántalmazással vádolta a párját, és ezt nevezte meg a különválás fő okaként. Novemberben ideiglenes távoltartási végzést kapott Dariusszal szemben, aki később a saját beadványában szintén bántalmazással vádolta őt.

Ciara és Future – kb. 3 hónap

A páros egy közös stúdiómunka során került közel egymáshoz, a kapcsolatukat pedig 2013 legelején erősítették meg. Még abban az évben eljegyezték egymást, 2014. tavaszán pedig megszületett a kisfiuk. Az esküvőig azonban már nem jutottak el: 2014 augusztusában, alig három hónappal a baba érkezése után felbontották az eljegyzésüket. A szakítás idején a hozzájuk közel álló források arról beszéltek, hogy Ciara hűtlenség miatt döntött a különválás mellett: állításuk szerint Future-nek a stylistjával volt viszonya. A rapper később tagadta.

Evan Rachel Wood és Jamie Bell – kb. 10 hónap

Evan Rachel Wood és Jamie Bell története jóval a babájuk születése előtt kezdődött: már a kétezres évek közepén is egy párt alkottak, de körülbelül egy év után szakítottak. 2011-ben újrakezdték, összeházasodtak, kisfiuk pedig 2013-ban született meg. A házasságuk azonban nem tartott sokáig: 2014 májusában, alig tíz hónappal a baba érkezése után bejelentették a különválásukat. A szakítás konkrét okát nem osztották meg a nyilvánossággal. A hír azért is meglepő lehetett, mert Jamie mindössze egy hónappal korábban még arról beszélt egy interjúban, mennyire szerencsésnek érzi magát a felesége, az egészséges kisfia és a munkája miatt.

Owen Wilson és Jade Duell – kb. 5 hónap

Tudtad, hogy Owen és első gyermekének anyukája alig 5 hónappal a baba születése után szét is mentek? 2009 végén kezdtek randizni, így nagyjából egy éve voltak együtt, amikor 2011 januárjában megszületett a fiuk, Robert Ford. Júniusban már nem alkottak egy párt. Az akkori, névtelen forrásokra hivatkozó beszámolók szerint eltérően képzelték el a közös életüket: Owen több szabadságot szeretett volna megtartani, Jade pedig komolyabb elköteleződésre vágyott. Róluk közös fotót sem találtunk.

Pete Davidson és Elsie Hewitt – kb. 5 hónap

Pete Davidson és Elsie Hewitt kapcsolata gyorsan komolyra fordult: 2025 márciusában hozták őket először hírbe egymással, december 12-én pedig már megszületett a lányuk. Vagyis amint összejöttek, már jött is a baba. A közös folytatás azonban nem alakult úgy, ahogy remélhették: 2026 májusában, a kislányuk öt hónapos korában szétmentek. A szakítás pontos okát nem részletezték nyilvánosan, a hozzájuk közel álló források viszont arról beszéltek, hogy nagyon gyorsan követték egymást a nagy változások, miközben még egymást is alig ismerték. Más beszámolók szerint Pete sokat utazott a munkája miatt, Elsie pedig több otthoni támogatásra vágyott a baba mellett.

Emma Roberts és Garrett Hedlund – kb. 13 hónap

2019 márciusában kezdtek randizni, így még két évig sem voltak együtt, amikor megszületett fiuk. Nem házasodtak össze, és bár a kisfiuk első születésnapját még közösen ünnepelték, rá egy hónapra már a szakításukról szóltak a hírek. A különválás hátteréről nem beszéltek részletesen nyilvánosan, a hozzájuk közel álló források szerint azonban már hosszabb ideje nehézségekkel küzdöttek, és Garrett munkával töltött távollétei alatt egyre inkább eltávolodtak egymástól.

Kate Winslet és Jim Threapleton – kb. 11 hónap

Kate és Jim 1997-ben egy forgatásán ismerkedtek meg. Egy évvel később már összeházasodtak, lányuk pedig 2000 októberében született meg. Ekkor nagyjából hároméves kapcsolat és közel két év házasság állt mögöttük. A családi egység azonban hamarosan felborult: 2001 szeptemberében, Mia tizenegy hónapos korában bejelentették a különválásukat, decemberben pedig a válásuk is lezárult. A szakítás pontos okát nem tárták a nyilvánosság elé.

Gigi Hadid és Zayn Malik – kb. 13 hónap

Gigi és Zayn 2015 novemberében kezdtek randizni, de a kapcsolatuk többször is megszakadt, mielőtt családot alapítottak. Amikor 2020 szeptemberében megszületett a lányuk, Khai, már közel öt éve voltak együtt, megszakításokkal. 2021 októberében, Khai tizenhárom hónapos korában ismét szakítottak, véglegesen. A különválás híre egy súlyos családi konfliktussal egy időben került nyilvánosságra: Zayn összetűzésbe került Gigi édesanyjával, Yolanda Hadiddal, aki azt állította, hogy az énekes fizikailag is bántalmazta. Zayn tagadta, hogy megütötte volna Yolandát, az ügyben felhozott négy zaklatási vádpontot azonban nem vitatta a bíróságon; próbára bocsátották, és indulatkezelési foglalkozás elvégzésére is kötelezték.

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