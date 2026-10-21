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„Ezért sem akarok megházasodni: túl drága” - 6 sztárpár, akik nem hajlandók összeházasodni, hiába várja tőlük a fél világ
Forrás: Getty Images
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Goldie Hawn és Kurt Russell
1983 óta vannak együtt, boldogok, szeretik egymást, közös családot építettek, de esküvő sosem volt, és bizony soha nem is lesz. A színésznő még idén májusban is megerősítette ezt. Szerinte a házasság elvenne valamit abból a szabadságból, amit mindketten fontosnak tartanak. „Mindennap egymást akarjuk választani” – mondta. Azt is hozzátette, hogy nem szereti a birtoklás érzését, és úgy gondolja, Kurt hasonlóan érez, ezért aztán szuperül megvannak így, papír nélkül.
Leslie Bibb és Sam Rockwell
A Fehér Lótusz színésznője és Rockwell 2007 óta alkotnak egy párt, vagyis jövőre már a 20. évfordulójukat ünneplik. Leslie Bibb tavaly egészen egyértelműen fogalmazott: „Szeretem. Nem akarok férjhez menni.” Miért kéne ezt túlcifrázni? Elmondása szerint már kapcsolatuk elején tisztázták ezt, így aztán nem volt egyikük részéről sem hiányérzet, és mindketten elégedettek a jelenlegi helyzettel. Ő egyébként úgy érzi, lényegében már most is házasként élnek, tök mindegy, van-e papírjuk vagy sem.
Keri Russell és Matthew Rhys
A színésznő épp az elmúlt hetekben beszélt arról, miért nem terveznek esküvőt. A színésznő és Matthew Rhys 2013 végén kezdtek randevúzni, közös fiuk, Sam 2016-ban született, szóval már jó ideje együtt vannak és ezen nem is terveznek változtatni. Keri Russell szerint a közös gyereknevelés már önmagában életre szóló kötelék, a házasság intézményét pedig elavultnak tartja. „Vannak gyerekeink, az örökre szól” – fogalmazott egyszerűen, de annál frappánsabban.
Shay Mitchell és Matte Babel
A Pretty Little Liars 39 éves sztárja és párja két kislányt nevelnek. Shay pedig felfedte: „Sok mindent megvalósítottam az életemben, de a házasságot soha nem éreztem magamhoz illőnek.” Amikor a műsorvezető a férjeként emlegette Matte-ot, kijavította: ő nem a férje, hanem a társa. Elmondása szerint nagyon jól működik köztük minden, ezért nem érzik szükségét az esküvőnek. Egy 2025-ös interjúban tovább is ment: szerinte a két közös gyerek mindennél nagyobb elköteleződés, és nem kell másoknak bizonyítaniuk a kapcsolatukat.
Kate Hudson és Danny Fujikawa
Kate pár hete az esküvő költségeiről beszélt, majd hozzátette: „Részben ezért sem akarok megházasodni: túl drága.” A pár 2021 óta jegyes, közös lányuk, Rani 2018-ban született, de az esküvővel nem igazán haladnak előre. Kate egyébként már 2025 elején is azt mondta: „Tetszik a gondolat, hogy örökké jegyesek maradjunk.” A házasság szerződéses jellege idegen tőle, és szereti a szabadság érzését.
Christina Aguilera és Matthew Rutler
2014 óta jegyesek, és közös lányuk is van, de hogy lagzi lesz-e valaha, az már más kérdés. Christina 2015-ben így fogalmazott: „A szerelmünk elég biztos ahhoz, hogy ne kelljen esküvővel bizonyítanunk a szeretetünket és az elköteleződésünket.” Azóta sem szervezték le, valószínűleg már nem is kerül sor esküvőre.
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