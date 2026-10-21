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„Ezért sem akarok megházasodni: túl drága” - 6 sztárpár, akik nem hajlandók összeházasodni, hiába várja tőlük a fél világ

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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 21. 13:12

Forrás: Getty Images

„Ezért sem akarok megházasodni: túl drága” - 6 sztárpár, akik nem hajlandók összeházasodni, hiába várja tőlük a fél világ
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Vannak, akik 20+ éve alkotnak egy párt, de esküvőről szó sem lehet!

Goldie Hawn és Kurt Russell

1983 óta vannak együtt, boldogok, szeretik egymást, közös családot építettek, de esküvő sosem volt, és bizony soha nem is lesz. A színésznő még idén májusban is megerősítette ezt. Szerinte a házasság elvenne valamit abból a szabadságból, amit mindketten fontosnak tartanak. „Mindennap egymást akarjuk választani” – mondta. Azt is hozzátette, hogy nem szereti a birtoklás érzését, és úgy gondolja, Kurt hasonlóan érez, ezért aztán szuperül megvannak így, papír nélkül.

Leslie Bibb és Sam Rockwell

A Fehér Lótusz színésznője és Rockwell 2007 óta alkotnak egy párt, vagyis jövőre már a 20. évfordulójukat ünneplik. Leslie Bibb tavaly egészen egyértelműen fogalmazott: „Szeretem. Nem akarok férjhez menni.” Miért kéne ezt túlcifrázni? Elmondása szerint már kapcsolatuk elején tisztázták ezt, így aztán nem volt egyikük részéről sem hiányérzet, és mindketten elégedettek a jelenlegi helyzettel. Ő egyébként úgy érzi, lényegében már most is házasként élnek, tök mindegy, van-e papírjuk vagy sem.

Keri Russell és Matthew Rhys

A színésznő épp az elmúlt hetekben beszélt arról, miért nem terveznek esküvőt. A színésznő és Matthew Rhys 2013 végén kezdtek randevúzni, közös fiuk, Sam 2016-ban született, szóval már jó ideje együtt vannak és ezen nem is terveznek változtatni. Keri Russell szerint a közös gyereknevelés már önmagában életre szóló kötelék, a házasság intézményét pedig elavultnak tartja. „Vannak gyerekeink, az örökre szól” – fogalmazott egyszerűen, de annál frappánsabban.

Shay Mitchell és Matte Babel

A Pretty Little Liars 39 éves sztárja és párja két kislányt nevelnek. Shay pedig felfedte: „Sok mindent megvalósítottam az életemben, de a házasságot soha nem éreztem magamhoz illőnek.” Amikor a műsorvezető a férjeként emlegette Matte-ot, kijavította: ő nem a férje, hanem a társa. Elmondása szerint nagyon jól működik köztük minden, ezért nem érzik szükségét az esküvőnek. Egy 2025-ös interjúban tovább is ment: szerinte a két közös gyerek mindennél nagyobb elköteleződés, és nem kell másoknak bizonyítaniuk a kapcsolatukat.

Kate Hudson és Danny Fujikawa

Kate pár hete az esküvő költségeiről beszélt, majd hozzátette: „Részben ezért sem akarok megházasodni: túl drága.” A pár 2021 óta jegyes, közös lányuk, Rani 2018-ban született, de az esküvővel nem igazán haladnak előre. Kate egyébként már 2025 elején is azt mondta: „Tetszik a gondolat, hogy örökké jegyesek maradjunk.” A házasság szerződéses jellege idegen tőle, és szereti a szabadság érzését.

Christina Aguilera és Matthew Rutler

2014 óta jegyesek, és közös lányuk is van, de hogy lagzi lesz-e valaha, az már más kérdés. Christina 2015-ben így fogalmazott: „A szerelmünk elég biztos ahhoz, hogy ne kelljen esküvővel bizonyítanunk a szeretetünket és az elköteleződésünket.” Azóta sem szervezték le, valószínűleg már nem is kerül sor esküvőre.

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