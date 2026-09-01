8 filmes szerelem, ami a való életben is folytatódott – De nem mindegyik sztori tündérmese

A forgatásokon a színészek hónapokat töltenek összezárva, szerelmespárt játszanak, csókolóznak, romantikus jeleneteket vesznek fel újra és újra – szóval talán nem is annyira meglepő, hogy néha a való életben is beüt a kémia. Hollywood történetében rengeteg kapcsolat indult egy közös film vagy sorozat miatt, és akad köztük olyan, ami évtizedek óta tart.

Persze azért ne képzeljünk minden eset mögé egy tökéletes romkomot. Volt, aki akkor szeretett bele a kollégájába, amikor még mindketten kapcsolatban éltek, mások csak évekkel később jöttek rá, hogy talán több van köztük barátságnál. És olyan pár is akad a listán, akiket egykor mindenki imádott, aztán egy botrány alaposan átírta róluk a közvélemény képét.

1. Ryan Reynolds és Blake Lively

Ryan és Blake 2010-ben találkoztak a Zöld Lámpás forgatásán, és akkor még egyikük sem volt szabad. Ryan Scarlett Johansson férje volt, Blake pedig a Gossip Girl-ös kollégájával, Penn Badgley-vel járt. Mindkét kapcsolat még abban az évben véget ért, Ryan és Blake között viszont nem rögtön pattant ki a nagy románc.

Nagyjából egy évvel később elmentek egy dupla randira – csakhogy mindketten valaki mással. Ryan később úgy emlékezett vissza, hogy elképesztően kínos volt a másik két ember számára, mert közte és Blake között gyakorlatilag szikrázott a levegő. Innentől már nem nagyon volt visszaút: 2012-ben összeházasodtak.

Az esküvőjük helyszínválasztását később nagyon megbánták: a lagzit a dél-karolinai Boone Hall egykori rabszolgaültetvényen tartották, amiért Ryan évekkel később nyilvánosan bocsánatot kért. Az utóbbi időszakban pedig Blake és Justin Baldoni jogi csatája miatt ismét hatalmas figyelem irányult a házaspárra.

2. Ryan Gosling és Eva Mendes

Na, az ő történetük már sokkal közelebb áll ahhoz a bizonyos hollywoodi tündérmeséhez.

Ryan és Eva a Túl a fenyvesen forgatásán kerültek közel egymáshoz 2011-ben, a filmben pedig egy közös gyereket nevelő párt alakítottak. Ryan később elárulta, hogy Eva előtt egyáltalán nem gondolkodott komolyan a gyerekvállaláson, de amikor együtt játszották a családot, rájött, hogy ezt a való életben is el tudná képzelni – csak éppen vele.

Eva oldaláról ugyanez történt. Korábban ő sem érezte úgy, hogy feltétlenül anya szeretne lenni, Ryan mellett viszont megváltozott benne valami. Ma két lányuk van, Esmeralda és Amada, akiket nagyon tudatosan távol tartanak a reflektorfénytől.

3. Ashton Kutcher és Mila Kunis

Ők az élő bizonyítékai annak, hogy néha nagyon sokáig tart, mire két embernek leesik, hogy összeillenek.

Mila és Ashton 1998-ban ismerkedtek meg az Azok a '70-es évek – show forgatásán. Mila ekkor mindössze 14, Ashton pedig 20 éves volt. Romantikus kapcsolat nem alakult ki közöttük, Mila viszont később bevallotta, hogy hatalmas crush-a volt Ashtonra, ráadásul a sorozatban vele csókolózott először.

Aztán eltelt körülbelül 15 év. Mindketten éltek, randiztak, házasodtak, szakítottak, majd felnőttként újra egymásra találtak. A laza kapcsolatból szerelem lett, 2015-ben pedig összeházasodtak.

Sokáig Hollywood egyik legkedveltebb párosának számítottak, 2023-ban azonban komoly kritikát kaptak, amikor támogató levelet írtak egykori kollégájuk, Danny Masterson bírósági ítélethirdetése előtt. Dannyt két nő megerőszakolásáért 30 évtől életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték, az emberek pedig felháborítónak tartották, hogy a sztárpár mégis a színész mellé állt. Ashton és Mila később videóban kértek bocsánatot a levelek által okozott fájdalomért, és hangsúlyozták, hogy az áldozatokat támogatják, de a karrierjükön ez egyelőre túl nagy nyomot hagyott.

4. Tom Holland és Zendaya

Ha van modern sztárpár, akinek a kapcsolatáért fél internet együtt szurkolt, akkor az Tom és Zendaya.

2016-ban találkoztak a Pókember: Hazatérés munkálatai során, és bár már akkor folyamatosan mentek a találgatások, csak 2021-ben vált egyértelművé, hogy tényleg együtt vannak. A kapcsolatukat azóta is meglehetősen privátan kezelik – olyannyira, hogy az esküvőjüket is sikerült szinte teljes titokban megtartaniuk.

2026-ban először Zendaya stylistja kotyogta ki, hogy a lagzi már megtörtént, majd Tom is gyakorlatilag megerősítette a hírt, amikor egy interjúban elejtette, hogy a családjuk ott volt az igazi esküvőn.

Zendaya egyébként arról is beszélt, hogy onnan tudta, Tom az „ő embere”, hogy mellette egyszerűen nyugodtnak érzi magát. Már a legelső Pókember-meghallgatásukon is ezt érezte vele kapcsolatban.

5. Ewan McGregor és Mary Elizabeth Winstead

Az ő történetük kezdete már jóval zűrösebb volt.

Ewan és Mary 2016-ban, a Fargo harmadik évadának forgatásán találkoztak, ahol szerelmespárt játszottak. A probléma csak az volt, hogy ekkor mindketten házasok voltak. Mary 2017 májusában jelentette be, hogy hat év után véget ért a házassága, Ewan pedig ekkor már több mint két évtizede volt együtt a feleségével.

Októberben aztán Ewant és Maryt lefotózták, amint egy londoni kávézóban csókolóznak. Nem sokkal később kiderült, hogy Ewan és akkori felesége állítólag már május óta külön éltek – ettől függetlenül az időzítés természetesen elindított egy kisebb hollywoodi pletykacunamit.

A kezdeti botrány után azonban együtt maradtak. 2021-ben megszületett közös kisfiuk, Laurie, 2022-ben pedig összeházasodtak.

6. Jesse Plemons és Kirsten Dunst

Úgy tűnik, a Fargo nemcsak kiváló sorozat, hanem egészen hatékony társkereső is.

Kirsten és Jesse 2015-ben találkoztak, amikor a sorozat második évadát forgatták, ráadásul egy házaspárt alakítottak. Kirsten később azt mesélte, hogy már az első találkozásukkor volt köztük valamiféle azonnali kapcsolódás, Jesse pedig szintén úgy érezte, hogy Kirsten hosszú ideig része lesz az életének.

Ehhez képest nem rohantak fejjel a kapcsolatba: csak körülbelül másfél évvel a forgatás után jöttek össze. 2017-ben eljegyezték egymást, közben megszületett két fiuk, az esküvőre pedig végül 2022-ben került sor.

Kirsten korábban viccelődve azt mondta, azért húzódott ennyire a lagzi, mert folyton terhes lett, ő pedig azért szeretné élvezni is a saját esküvőjét. Fair enough.

7. LeAnn Rimes és Eddie Cibrian

Itt már tényleg nincs mit romantikus ködbe burkolni: ez a kapcsolat egy viszonnyal kezdődött.

LeAnn és Eddie a 2008-as Northern Lights forgatásán szerettek egymásba. Csakhogy Eddie ekkor Brandi Glanville férje volt, LeAnn pedig Dean Sheremet felesége. A kapcsolatuk 2009-ben derült ki, nem sokkal később pedig mindkét házasság véget ért. LeAnn és Eddie végül 2011-ben összeházasodtak.

LeAnn később azt mondta, vállalja a felelősséget azért, hogy emberek sérültek a történtek miatt, ugyanakkor magát a kapcsolatuk végeredményét nem bánta meg. Még egy teljes albumot, a Spitfire-t is részben erről az időszakról és az érzéseiről írt. És igen, Eddie exfelesége, Brandi és LeAnn kapcsolata azóta is... mondjuk úgy, hullámzó.

8. Penélope Cruz és Javier Bardem

Penélope és Javier esete azért különleges, mert 16 év telt el az első közös filmjük és a kapcsolatuk kezdete között.

1992-ben, a Jamón, Jamón forgatásán ismerték meg egymást. Penélope akkor 16, Javier pedig 23 éves volt, és bár a kémiájuk már a filmben is elég feltűnő volt, Javier szerint akkor semmi romantikus nem történt közöttük. Az élet aztán 2008-ban újra összehozta őket a Vicky Cristina Barcelona forgatásán. Ekkor már mindketten felnőttek voltak, szinglik, és a vonzalom is megvolt – csak egyikük sem merte megtenni az első lépést.

Végül az utolsó forgatási nap után tartott bulin tört meg a jég. Két évvel később, 2010-ben összeházasodtak, és azóta is Hollywood egyik legstabilabb párjának számítanak.