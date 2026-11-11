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7 híres pár, akik a szakításuk előtt nem sokkal még a vörös szőnyegen pózoltak

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Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. november 11. 10:22

Forrás: Monica Schipper/Getty Images

Jlo és Ben
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Mosolyogtak, összebújtak, és látszólag minden rendben volt közöttük.

Aztán néhány héttel vagy hónappal később kiderült, hogy a kapcsolatuknak vége. Hollywoodban nem ritka, hogy egy sztárpár még együtt jelenik meg egy rangos eseményen, majd rövid időn belül bejelenti a szakítását. Egy vörös szőnyeges megjelenésből nehéz megállapítani, milyen valójában két ember kapcsolata. A mosolyok és az összebújós pillanatok nem feltétlenül árulnak el mindent arról, mi történik a kamerákon kívül. A következő válogatásban összegyűjtöttünk hét híres párt, akiknek az utolsó közös vörös szőnyeges fotói egészen más megvilágításba kerültek a különválásuk után.

Lássuk!

Galéria / 7 kép

7 híres pár, akik a szakításuk előtt nem sokkal még a vörös szőnyegen pózoltak

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