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7 híres pár, akik a szakításuk előtt nem sokkal még a vörös szőnyegen pózoltak
Forrás: Monica Schipper/Getty Images
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Aztán néhány héttel vagy hónappal később kiderült, hogy a kapcsolatuknak vége. Hollywoodban nem ritka, hogy egy sztárpár még együtt jelenik meg egy rangos eseményen, majd rövid időn belül bejelenti a szakítását. Egy vörös szőnyeges megjelenésből nehéz megállapítani, milyen valójában két ember kapcsolata. A mosolyok és az összebújós pillanatok nem feltétlenül árulnak el mindent arról, mi történik a kamerákon kívül. A következő válogatásban összegyűjtöttünk hét híres párt, akiknek az utolsó közös vörös szőnyeges fotói egészen más megvilágításba kerültek a különválásuk után.
Lássuk!
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