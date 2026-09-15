Ők voltak a 2026-os Emmy-gála legmenőbb sztárpárjai: okkal beszél mindenki Tom Holland és Zendaya párosáról

Lezajlott a 2026-os Emmy-gála, ami idén is bővelkedett izgalmas pillanatokban! Matthew Rhys például rögtön történelmet is írt, hiszen két főszereplőnek járó díjat is nyert a Widow’s Bay és A bennem lakozó fenevad miatt, Taylor Swift teljesen váratlan cameo-t kapott Law & Order: SVU szkeccsében, Rhea Seehorn pedig végre Emmy-díjas lett.

Ahogy pedig megszokhattuk már, az Emmy-gála a sztárok számára tökéletes randiprogram is, így aztán sok-sok szerelmes pillanatnak lehettünk szemtanúi idén is. Nézd csak, kik érkeztek párjuk oldalán a gálára:

Matthew Rhys és Keri Russell

Michael J. Fox, felesége Tracy Pollan és családja

Jason Segel és Kayla Radomski

Kaley Cuoco és Tom Pelphrey

Jon Hamm és Anna Osceola

Harrison Ford és Calista Flockhart

Brenda Song és Macaulay Culkin

Zendaya és Tom Holland

Noah Wyle és Sara Wyle