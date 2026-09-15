Ők voltak a 2026-os Emmy-gála legmenőbb sztárpárjai: okkal beszél mindenki Tom Holland és Zendaya párosáról

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Lezajlott a 2026-os Emmy-gála, ami idén is bővelkedett izgalmas pillanatokban! Matthew Rhys például rögtön történelmet is írt, hiszen két főszereplőnek járó díjat is nyert a Widow’s Bay és A bennem lakozó fenevad miatt, Taylor Swift teljesen váratlan cameo-t kapott Law & Order: SVU szkeccsében, Rhea Seehorn pedig végre Emmy-díjas lett.
Ahogy pedig megszokhattuk már, az Emmy-gála a sztárok számára tökéletes randiprogram is, így aztán sok-sok szerelmes pillanatnak lehettünk szemtanúi idén is. Nézd csak, kik érkeztek párjuk oldalán a gálára:
Matthew Rhys és Keri Russell
Michael J. Fox, felesége Tracy Pollan és családja
Jason Segel és Kayla Radomski
Kaley Cuoco és Tom Pelphrey
Jon Hamm és Anna Osceola
Harrison Ford és Calista Flockhart
Brenda Song és Macaulay Culkin
Zendaya és Tom Holland
Noah Wyle és Sara Wyle
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