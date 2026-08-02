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Van, akinek bőven elég egy macska is: 8 sztárpár felfedte, miért nem vállalnak gyereket

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Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. július 31. 09:42

Forrás: gettyimages

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Ezek a hírességek ugyanis más utat választottak. Volt, aki sosem érzett erős vágyat a szülővé válásra, másoknak nem adatott meg a gyermekáldás, de akadt olyan is, aki egyszerűen úgy érezte, teljes és boldog életet él a párjával kettesben. Az biztos, hogy nem feltétlen a gyermek számít életcélnak. Napjainkban egyre többen választják azt az utat, hogy önmagukat fejlesszék, utazzanak, tanuljanak és más dolgokat éljenek meg a családalapítás helyett. Ez pedig nemcsak erőt, de inspirációt is adhat egyeseknek. Íme nyolc ismert sztárpár, akik őszintén beszéltek arról, miért nem lettek szülők.

Lássuk, kik azok, akik tudatosan nem vállalnak (vagy vállaltak, amikor aktuális lett volna) gyermeket, pedig minden háttér adott hozzá!

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Van, akinek bőven elég egy macska is: 8 sztárpár felfedte, miért nem vállalnak gyereket

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