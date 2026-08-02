Életmód
Van, akinek bőven elég egy macska is: 8 sztárpár felfedte, miért nem vállalnak gyereket
Forrás: gettyimages
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Szerelem szempontjából az augusztus is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot!
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Van, akinek bőven elég egy macska is: 8 sztárpár felfedte, miért nem vállalnak gyereket
A legtöbben természetesnek veszik, hogy egy hosszú párkapcsolatot előbb-utóbb a családalapítás követ. Kivéve ezek a sztárok!
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A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Ezek a hírességek ugyanis más utat választottak. Volt, aki sosem érzett erős vágyat a szülővé válásra, másoknak nem adatott meg a gyermekáldás, de akadt olyan is, aki egyszerűen úgy érezte, teljes és boldog életet él a párjával kettesben. Az biztos, hogy nem feltétlen a gyermek számít életcélnak. Napjainkban egyre többen választják azt az utat, hogy önmagukat fejlesszék, utazzanak, tanuljanak és más dolgokat éljenek meg a családalapítás helyett. Ez pedig nemcsak erőt, de inspirációt is adhat egyeseknek. Íme nyolc ismert sztárpár, akik őszintén beszéltek arról, miért nem lettek szülők.
Lássuk, kik azok, akik tudatosan nem vállalnak (vagy vállaltak, amikor aktuális lett volna) gyermeket, pedig minden háttér adott hozzá!
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