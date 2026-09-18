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6 sztár, akivel elképesztően megalázóan bántak a paparazzik
Forrás: Getty Images
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Lehet, hogy elment melletted, de az idei Emmy-gálán sor került egy igazán kínos vörös szőnyeges pillanatra, amikor a Buffy két sztárja, Sarah Michelle Gellar és David Boreanaz együtt állt a fotósok elé. A nosztalgia persze azonnal beindult, mindenki szerette volna elkapni róluk a tökéletes képet, az egyik fotós viszont egy lépéssel tovább ment, és arra kérte őket, hogy csókolózzanak is. A színésznő erre poénosan csak annyit felelt: „Nem hiszem, hogy a felesége örülne neki!”
A helyzet azért lett különösen kínos, mert mindketten házasok a való életben, a rajongók szerint pedig ez abszolút határátlépés volt és tiszteletlenség is a párjaikkal szemben. És bár a jelenet sokaknál kiverte a biztosítékot, még ez is inkább csak kellemetlen határátlépésnek tűnik ahhoz képest, amin néhány sztárnak korábban a paparazzik miatt keresztül kellett mennie. Zaklatás, üldözés, provokáció, intim pillanatok lefotózása: sőt, olyan esetek is előfordultak, amikor a fotósok egészen elképesztő módszerekkel próbálták megszerezni a „nagy képet”. Összeszedtük azokat a történeteket, melyek tényleg kiverik a biztosítékot!
Emma Watson szoknyája alá fotóztak a 18. születésnapján
Ez talán az egyik legdurvább sztori a listán, és egészen felháborító, egyesek mit meg nem engednek maguknak... Emma Watson később mesélte el, hogy amikor a 18. születésnapi bulijáról kilépett, a fotósok képesek voltak LEFEKÜDNI a járdára, hogy a szoknyája alá tudjanak fotózni. A képek természetesen másnap megjelentek a brit bulvárlapokban. A Harry Potter sztárja arra is rámutatott: ha ezt 24 órával korábban teszik, még kiskorú lett volna...
Amikor pszichiátriai ellátásra vitték Britney Spearst, több száz kamera várta
2008 januárjában, amikor az énekesnő nagyon mélyen padlóra került és mentális egészségügyi ellátásra volt szüksége, a dolognak hamar híre ment. És bizony óriási fotós- és tévéstáb várta: körülbelül 200 fotós és operatőr figyelte, ahogy kórházba szállítják. Egy volt paparazzo akkor annyira elborzasztónak találta a Britney körüli hajszát, hogy felmondott, mert úgy érezte, ez már tényleg embertelen.
A fotósok képesek voltak átmászni Jennifer Aniston szomszédjának falán, hogy topless fotót készítsenek róla
1999-ben a Jóbarátok sztárja saját kertjében napozott félmeztelenül, amikor egy paparazzo teleobjektívvel lefotózta. Jennifer keresete szerint a fotós még a szomszéd közel 2,5 méteres falára is felmászott, hogy elkészítse a képeket. Az intim fotókat később magazinok publikálták. Ráadásul 2005-ben újra megtörtént vele valami nagyon hasonló: ismét erős teleobjektívvel fotózták részben levetkőzve a saját otthonában.
Katalin hercegnét kilométeres távolságból fotózták topless egy privát birtokon
Hasonló történt a hercegnével is. 2012-ben Vilmos és Katalin egy közel 260 hektáros magánbirtokon nyaralt Franciaországban. Katalin úgy gondolta, teljesen privát helyen van, ezért levette a bikinifelsőjét. Egy paparazzo azonban nagy teljesítményű teleobjektívvel kukkolta őket és lefotózta kilométeres távolságból, a francia Closer pedig címlapon közölte a képeket. Öt évvel később a francia bíróság kimondta, hogy megsértették a magánélethez való jogát, és kártérítést ítélt meg Vilmosnak és Katalinnak.
Sienna Millert leköpték és sértegették, hogy dühös fotót készíthessenek róla
Sienna Miller hivatalosan, eskü alatt számolt be arról, hogy időszakosan 10–15 férfi követte szinte minden nap. Elmondása szerint fotósok leköpték és verbálisan bántalmazták, hogy reakciót provokáljanak belőle. 21 évesen előfordult, hogy éjfélkor egy sötét utcán rohant, miközben egy csapat férfi kamerákkal üldözte.
Nicole Kidman esetében autós üldözésbe ment át egy fotóért folytatott hajsza
2005-ben egy paparazzo és egy másik jármű Sydney-n keresztül üldözte Kidman autóját, hogy lencsevégre kapják párszor. A színésznő később a bíróságon azt vallotta, hogy attól félt, baleset lesz: mire a szüleihez ért, már sírt. Az ügy során az is felmerült, hogy egy paparazzo lehallgatókészüléket helyezett el Nicole Kidman otthonának közelében. A fotós ezt tagadta, ám a bíróság később nem találta meggyőzőnek a vallomását.
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