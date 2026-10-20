Nem csak Palvin Barbi: 6 híres nő, aki szülés után rögtön visszatért a munkába

Vasárnap és hétfőn is mindenki Palvin Barbiról beszélt, és nem véletlenül. A magyar modell ugyanis felszántotta a Victoria's Secret kifutóját, ami önmagában is elég menő, csakhogy mindezt nem teljesen 6 héttel kislánya születése után tette. Az egész világ izgatottan várta a modell visszatérését, ő pedig nem okozott csalódást, ám kissé megosztotta az embereket az, hogy ilyen hamar munkába állt.

Míg Barbi egy interjúban azt nyilatkozta, hogy Amerikában amúgy is ennyi időt kapnak a friss anyukák szülési szabadság gyanánt, és igazából szerencsés alkata (na meg az egészséges étkezés) miatt tudott egyből ilyen jó formában visszatérni, addig többen is úgy vélik, hogy ennél azért jóval több pihenés jár egy édesanyának. És a 6 hét bizony még gyermekágyi időszak.

Hollywood és a sztárok világa viszont kicsit más időszámítás szerint pörög. Sőt, a hírességek körében egyáltalán nem ritka, hogy valaki nagyon rövid idővel a szülés után már újra forgat, vörös szőnyeges eseményen pózol vagy akár a kifutón sétál. Heidi Klum például PONTOSAN 41 nappal gyermeke születése után vonult a Victoria's Secret kifutóján, akárcsak Barbi.

Mi most megnéztük, kik azok a híres nők, akik szintén alig várták ki a 6 hetet a szülés után.

Galéria / 7 kép Híres nők, akik gyerekük születése után pár héttel visszatértek dolgozni Megnézem a galériát

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