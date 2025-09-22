Sztárok, akik titokban felkészültek az apokalipszisre: van, akinek föld alatti bunkerje is van

A képernyőn nem egy olyan világvége filmet láthattunk már, amiben a főszereplők túlélése egy föld alatti bunkeren múlt. Vagy azért, mert rég felkészültek az apokalipszisre, telepakolták azt élelmiszerrel és biztonsági generátorral, vagy azért, mert szerencsés véletleneknek köszönhetően rátaláltak egy óvóhelyre. Akárhogy is, elméletben, egy olyan fiktív világban mi is biztosan rákészülnénk a világvégére. A való életben viszont valószínűleg te sem ismersz olyan személyt, aki rendelkezne titkos bunkerrel a föld alatt vagy több évnyi élelmiszerraktárral.

Persze ha a világ leggazdagabb embereivel lógnál, ezt már nem mondhatnád el magadról. Közöttük ugyanis nagyon sok olyan akad, aki már rég felkészült egy esetleges világvégére, vagy egy hatalmas természeti katasztrófára. Egyesek villáik alagsorában húztak fel hatalmas bunkert, mások szimplán "csak" óvóhelyet építettek - luxusmedencével, mozival és saját kis kerttel. Nem semmi, igaz? Ha kíváncsi vagy, kik ők és miképp készülnek az apokalipszisre,

