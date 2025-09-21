A sztárok élete kívülről maga a csillogónak tűnik, de a reflektorfény mögött bizony akár egészen hétköznapi, mégis életveszélyes problémákkal küzdenek. Az allergia sokak számára apró kellemetlenség csupán, néhány tüsszentés vagy bőrkiütés, de bizonyos hírességek esetében ez szó szerint az életüket veszélyezteti és folyamatos készenlétre inti őket, ha nem szeretnék még egyszer átélni, amit már sajnos a felfedezéssel kipipáltak...

Te is gyanakszol?

Az allergiák sokszor apró jelekkel kezdődnek: bőrkiütés, viszketés, tüsszögés, puffadás vagy enyhe nehézlégzés. Ha ilyen tüneteket tapasztalsz rendszeresen egy étel, ital vagy anyag fogyasztása után, ne hagyd figyelmen kívül!

Jegyezd fel, mi váltja ki a reakciót, és keresd fel háziorvosodat vagy allergológust, aki elvégezheti a szükséges teszteket.

Súlyos tünetek, mint például torokduzzadás, légzési nehézség, szédülés vagy mellkasi szorítás, azonnal hívd a mentőt, és mindig legyen nálad EpiPen vagy más sürgősségi allergiás készülék, ha orvosod javasolja.

Lássuk, kiknek nem volt ekkora szerencséje!

Galéria / 7 kép 6+1 sztár, akinek életveszélyes allergiája van

