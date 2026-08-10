Életmód
Sztárok, akik ugyanannyi idősek, pedig első ránézésre biztosan nem gondolnád
Forrás: Getty Images
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A hét utolsó napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a vasárnapi horoszkópot is!
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A kor sokszor csalóka dolog, különösen Hollywoodban. Egyes hírességek szinte megállították az időt, mások pedig olyan régóta vannak jelen a reflektorfényben, hogy hajlamosak vagyunk idősebbnek gondolni őket a valós koruknál. A stílus, a karrier hossza, a szerepválasztások vagy akár a közösségi médiában kialakított imázs is befolyásolhatja, hogyan érzékeljük egy-egy sztár életkorát. Nem ritka, hogy két híresség között akár egy teljes generációs különbséget is sejtenénk, miközben valójában ugyanabban az évben születtek. Összegyűjtöttünk néhány olyan világsztárt, akik pontosan egyidősek, mégis sokakat meglephet ez a tény.
Megtalálod őket a galériában!
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Az előtted álló hét is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
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