A kor sokszor csalóka dolog, különösen Hollywoodban. Egyes hírességek szinte megállították az időt, mások pedig olyan régóta vannak jelen a reflektorfényben, hogy hajlamosak vagyunk idősebbnek gondolni őket a valós koruknál. A stílus, a karrier hossza, a szerepválasztások vagy akár a közösségi médiában kialakított imázs is befolyásolhatja, hogyan érzékeljük egy-egy sztár életkorát. Nem ritka, hogy két híresség között akár egy teljes generációs különbséget is sejtenénk, miközben valójában ugyanabban az évben születtek. Összegyűjtöttünk néhány olyan világsztárt, akik pontosan egyidősek, mégis sokakat meglephet ez a tény.

Megtalálod őket a galériában!

Galéria / 6 kép Sztárok, akik ugyanannyi idősek, pedig első ránézésre biztosan nem gondolnád Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria