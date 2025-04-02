Amikor egy családban valaki coming outol, rengeteget számít, hogy a testvérek és szülők miként reagálnak. A támogató, elfogadó közeg nagyon sokat segíthet abban, hogy valaki megtalálja és elfogadja önmagát, és végül szerelemre, boldogságra találjon. Ha pedig egy híresség áll ki a világ elé, és vállalja fel, hogy esetleg nembináris, transz vagy homoszexuális, az másoknak is segít abban, hogy elfogadják magukat.

Ugyanez igaz akkor is, ha egy sztár büszkén támogatja testvérét, aki az LMBTQ+ közösség tagja. Hollywoodban pedig nagyon sok híresség van, aki kiáll családtagjai mellett, legyen az a személy transznemű vagy homoszexuális. Lefogadjuk, hogy nem tudtad, de például Pedro Pascal gyönyörű testvére, Lux transznemű, és 2021-ben coming outolt. Azóta is gyakran kíséri el a The Last of Us sztárját a vörös szőnyegre, és mindenkinek leesik tőle az álla. De ott van Chloe Grace Moretz is, aki nemcsak maga is felvállalta, hogy leszbikus, de két bátyja is saját neméhez vonzódik.

Hogy kik azok a hírességek, akiknek transznemű vagy homoszexuális testvére van, a galériából kiderül!

Galéria / 9 kép Sztárok, akiknek transznemű vagy homoszexuális testvérük van Megnézem a galériát

