Sztárok, akiknek transznemű vagy homoszexuális testvérük van
Forrás: Getty Images
A reggeli az egyik legfontosabb étkezés – de nem mindegy, mit eszel ilyenkor. Egyes, elsőre ártalmatlannak tűnő reggelik valójában rontják a koncentrációt, fáradékonyságot okoznak, és hosszú távon akár az agyműködésre is negatívan hatnak. Mutatjuk, mely ételeket kerülik messziről a neurológusok.
Sztárok, akik több évtized után váltak el egymástól
Hollywoodban a szerelem gyorsan lobban és gyorsan hamvad, de vannak párok, akiknek kapcsolatát évtizedeken át tartó kitartás, közös munka és mély kötődés jellemezte.
Viszlát pattanások! Íme a tea, ami csodát tesz a bőrrel: borsmenta
A természet kincsei között gyakran találunk olyan egyszerű, mégis csodálatos megoldásokat, amelyek szépségünk és egészségünk szolgálatában állnak.
Napi horoszkóp október 25.: a Mérlegeknek érdemes rugalmasabban gondolkodniuk, a Bakoknak pihenésre van szükségük
A szombat is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy mire számíthatsz pontosan, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a mai horoszkópot is!
Napi horoszkóp október 24.: az Ikrek csalódnak egy számukra fontos személyben, a Mérlegeknek érdemes diplomáciát gyakorolniuk
A hosszú hétvége mai napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
Amikor egy családban valaki coming outol, rengeteget számít, hogy a testvérek és szülők miként reagálnak. A támogató, elfogadó közeg nagyon sokat segíthet abban, hogy valaki megtalálja és elfogadja önmagát, és végül szerelemre, boldogságra találjon. Ha pedig egy híresség áll ki a világ elé, és vállalja fel, hogy esetleg nembináris, transz vagy homoszexuális, az másoknak is segít abban, hogy elfogadják magukat.
Ugyanez igaz akkor is, ha egy sztár büszkén támogatja testvérét, aki az LMBTQ+ közösség tagja. Hollywoodban pedig nagyon sok híresség van, aki kiáll családtagjai mellett, legyen az a személy transznemű vagy homoszexuális. Lefogadjuk, hogy nem tudtad, de például Pedro Pascal gyönyörű testvére, Lux transznemű, és 2021-ben coming outolt. Azóta is gyakran kíséri el a The Last of Us sztárját a vörös szőnyegre, és mindenkinek leesik tőle az álla. De ott van Chloe Grace Moretz is, aki nemcsak maga is felvállalta, hogy leszbikus, de két bátyja is saját neméhez vonzódik.
Hogy kik azok a hírességek, akiknek transznemű vagy homoszexuális testvére van, a galériából kiderül!
Ezerszer láttad már a kilencvenes évek, illetve a kétezres évek elejének legnépszerűbb romantikus filmjeit és még mindig imádod őket? Akkor jó hírünk van, mert most trendi olyanná válni, mint a romkomok főhősei!
