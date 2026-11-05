10 színész, aki meleg vagy transz karaktert alakított - És a casting komoly vitákat váltott ki

Az elmúlt években egyre többször olvasni arról, hogy a nézők és Hollywood véleménye is megoszlik arról, hogy a meleg és transz karaktereket kizárólag meleg, illetve transz színészeknek kellene-e játszaniuk. Míg egyesek szerint a színészet lényege éppen az, hogy mások bőrébe bújjanak, sokan azt hangsúlyozzák: az érintett előadók (például a transznemű vagy LMBTQ színészek) sokszor még a saját történeteikből is kiszorulnak. Pedig tökéletesen hitelesek lehetnének a szerepekben! Összegyűjtöttünk néhány filmet, amelynek castingja épp emiatt váltott ki vitát – és olyan sztárokat is mutatunk, akik utólag már másképp látják a döntésüket.

Darren Criss

A színész a Glee Blaine-jeként és az American Crime Story Andrew Cunanan-jeként is emlékezetes meleg karaktert alakított. Sokan azt hitték, a való életben is a férfiakhoz vonzódik. 2018-ban viszont őszintén vallott arról, hogy heteroszexuális színészként talán mégsem jó döntés ezeket a karaktereket megtestesíteni. „Nem akarok még egy heteró srác lenni, aki elveszi egy meleg férfi szerepét” – mondta egy interjú során. Azt hozzátette, hogy egyébként sokat jelentettek neki ezek a karakterek. Később pontosította, hogy nincs arról szó, hogy soha többet nem alakít meleg karaktert, de tény és való, hogy több felkérést is visszautasított, mert nézőként is inkább egy queer színészt látott volna az adott karakterként. A Glee rebootja amúgy nemsokára jön, és bár azt még nem tudni, hogy ő is visszatér-e, de a rajongók nagyon reménykednek!

forrás: Glee

James Corden

James a Netflix 2020-as musicaljében, A végzős bálban egy meleg Broadway-színészt, Barry Glickmant alakította, a teljesítménye azonban sokaknál kiverte a biztosítékot. Nézők és kritikusok is azt kifogásolták, hogy túlzó gesztusokkal és elcsépelt sztereotípiákkal formálta meg a karaktert: többen sértő karikatúrának érezték az egészet, holott ez egy elfogadásról szóló film lett volna. Az is felmerült, miért nem egy nyíltan meleg színész kapta meg a lehetőséget. A vita pedig nem csillapodott, amikor James Golden Globe-jelölést kapott az alakításért: ez újabb felháborodást váltott ki azokból, akik szerint bántó sztereotípiákat erősített színészkedésével. James sosem reagált ezekre a kritikákra.

forrás: Netflix

Jack Whitehall

Jack a Disney kalandfilmjében, a Dzsungeltúrában játszotta el MacGregort, Emily Blunt karakterének meleg testvérét. Már 2018-ban, jóval a bemutató előtt felháborodást váltott ki a szereposztás: többen kiakadtak azon, hogy egy heteroszexuális színész kapta meg a lehetőséget, miközben nyíltan meleg színészek nehezen jutnak jelentős szerepekhez. Jack később elárulta, hogy nem bánta meg a döntését, és egyébként nagyon fontosnak tartotta a karakter coming outos jelenetét. Azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a film szereplői kidolgozott háttértörténetet kaptak, így a nézők valóban megismerhetik őket. Tehát ő sosem bánta meg, hogy igent mondott erre a szerepre, függetlenül a netezők kiakadásától.

forrás: Dzsungeltúra

Colin Firth és Stanley Tucci

2020-ban érkezett meg egy romantikus film, amiben a két főszerepet Colin Firth és Stanley Tucci alakították. A drámában egy régóta együtt élő meleg párt játszottak, akiknek kapcsolatát egyikük demenciája teszi próbára. Azonban már a bejelentés után elkezdődtek az online viták arról, miért két heteroszexuális sztár kapta meg ezeket a lehetőségeket. Ők viszont kiálltak a döntés mellett, és szerintük teljesen rendben volt, hogy heteroszexuális színészként játszották el ezeket a karaktereket. Colin elmondta, hogy komolyan mérlegelte a kérdést a forgatás előtt, de nincs végleges álláspontja arról, heteró színészeknek kellene-e meleg karaktereket játszaniuk. Stanley határozottabban védte a szerepvállalást: szerinte a színészet lényege, hogy más embereket formáljanak meg. Azt is hangsúlyozta, jólesik neki, amikor meleg nézők megdicsérik ezekért az alakításaiért.

forrás: Szupernóva c. film

Eddie Redmayne

Eddie egyik leghíresebb filmje A dán lány, amiben Lili Elbe transz festőművészt alakította, és Oscar-jelölést kapott a teljesítményéért. A szereposztás azonban kritikákat is kiváltott: sokan kifogásolták, hogy egy cisznemű férfi kapott meg egy jelentős transz női szerepet, miközben transz színésznők jóval ritkábban jutnak hasonló lehetőségekhez. Eddie később egyértelműen elismerte, hogy ma már másképp döntene. „A legjobb szándékkal készítettem ezt a filmet, de azt gondolom, hiba volt” – mondta 2021-ben, hozzátéve, hogy ma már nem vállalná el a szerepet. Arról is beszélt, hogy a szereposztások körüli elégedetlenség mögött az áll: sokan eleve nem kapnak beleszólást és valódi lehetőséget az iparágban. Szerinte ezen változtatni kell, különben ezek a viták újra és újra visszatérnek.

forrás: A dán lány

Matt Bomer

Bár Matt Bomer nyíltan meleg színész, az Anything című romantikus drámában egy transz nőt alakított, és már a szereposztás híre komoly felháborodást váltott ki 2016-ban. A vita arról szólt, hogy cisznemű férfiként transz nőt játszik: több transz színésznő is kifogásolta, hogy a lehetőséget nem közülük kapta meg valaki, miközben számukra jóval kevesebb szerep érhető el Hollywoodban. A kritikákra a film executive producere, Mark Ruffalo is reagált: elismerte a közösség fájdalmát, ugyanakkor megvédte Matt munkáját, és jelezte, hogy a filmet ekkorra már leforgatták, így nincs lehetőség recastre sem.

forrás: Anything

Jared Leto

Jared a Mielőtt meghaltam című filmben Rayont, a HIV-vel élő transz nőt alakította, és 2014-ben Oscar-díjat kapott érte. A siker mellett azonban kritikák is érték bőven: többek szerint a szerepet transz színésznőnek kellett volna megkapnia, és a karakter ábrázolását is kifogásolták. A vita egy filmfesztiválon személyes összetűzéshez is vezetett: a közönségből valaki bekiabálva kérte számon Jaredet azért, hogy férfiként transz nőt játszik. Ő megvédte a szerepvállalását, és azzal érvelt, hogy ha a színészek kizárólag a saját identitásuknak megfelelő karaktereket alakíthatnának, az az LMBTQ-színészek lehetőségeit is korlátozná. Az esemény után a színfalak mögött folytatta a beszélgetést a tiltakozóval.

forrás: Mielőtt meghaltam c. film

Felicity Huffman

Nem csak férfiak, nők is kaptak kritikát hasonló szerepek miatt. Erre az egyik leghíresebb példa Felicity Huffman, aki a 2005-ös Transamerica című filmben egy transz nőt alakított, és Oscar-jelölést kapott a szerepért. A Született feleségek sztárja 2024-ben azonban már arról beszélt, hogy ma nem vállalná el ugyanezt a munkát: szerinte Hollywoodnak teret kell adnia azoknak az előadóknak, akik korábban nem jutottak megfelelő lehetőségekhez. Felicity úgy látja, amíg nincs egyenlő képviselet a filmekben, sorozatokban és színházakban, egyes színészeknek hátrébb kell lépniük, hogy mások hangja is érvényesülhessen. Hosszabb távon ugyanakkor olyan helyzetet szeretne, amelyben bárki bármilyen karaktert eljátszhat.

forrás: Transamerica

Hilary Swank

A másik ilyen példa pedig Hilary Swank nevéhez fűződik, aki A fiúk nem sírnak című filmben Brandon Teenát, egy gyűlölet-bűncselekmény áldozatává vált transz férfit alakított, és az első Oscar-díját is ezért a szerepért kapta. Később azonban már arról beszélt, hogy ha ez a film ma készülne, nem ő lenne a főszereplő: egy 2020-as interjúban elismerte, hogy számos transz színész „sokkal megfelelőbb lenne a szerepre”, és lehetőséget kellene kapnia a meghallgatásra. Hilary a változást a transz emberek nagyobb láthatóságával és az iparág átalakulásával kapcsolta össze, miközben hangsúlyozta, hogy a biztonságuk és elfogadásuk terén még rengeteg a teendő.

forrás: A fiúk nem sírnak c. film

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