Filmje miatt be se léphet - 6 sztár, akit kitiltottak egy országból

Bár Magyarországon még nem fordult elő, hogy egy világsztárt kitiltsanak, akadnak bőven olyan országok a világban, amelyek nem félnek ehhez az eszközhöz nyúlni. Sőt! A döntések mögött általában nem egyszerű "hiszti" áll, hanem komolyabb okok: politikai feszültségek, botrányok, provokatív megnyilvánulások vagy éppen egy sztár korábbi viselkedése. Egyes országok különösen érzékenyek arra, hogy ki és milyen üzenetet képvisel a határaikon belül, így nem ritka, hogy egy-egy hírességet egyszerűen nem engednek be, vagy hivatalosan is tiltólistára tesznek.

Az ilyen esetek persze hatalmas visszhangot kapnak, hiszen nemcsak egy adott sztárról szólnak, hanem arról is, hogy hol húzódik a határ a szólásszabadság és az állami kontroll között. Van, akit egy-egy koncertje vagy nyilatkozata miatt tiltottak ki, mást a politikai nézetei, megint mást pedig korábbi botrányai miatt. Az biztos, hogy ezek a döntések ritkán maradnak következmények nélkül: a rajongók felháborodnak, a média rárepül a sztorira, és az adott ország is reflektorfénybe kerül.

És bár elsőre extrém lépésnek tűnhet, valójában jól mutatja, mennyire összefonódott a popkultúra, a politika és a közvélemény – még akkor is, ha „csak” egy hírességről van szó.

A galériában mutatjuk, kik azok a sztárok, akik bizonyos országokba szó szerint be sem tehetik a lábukat. És persze azt is, hogy miért:

