"De ez így nem jó, újszülött babám van!" - Híres nők, akik szülés után RÖGTÖN visszatértek dolgozni
Az alábbi hírességek között van, aki pár nap után már vissza is ment dolgozni. Nem azért, mert szeretett volna, hanem mert úgy érezte, muszáj volt.
Ki ne emlékezne arra, amikor a Jóbarátokban Phoebe hármasikrekkel lett várandós, és béranyaként hordta ki az öccse gyerekeit? Bár a történetszál elég rendhagyó volt, az alkotóknak nem sok választásuk maradt, tekintve, hogy Lisa Kudrow a való életben tényleg kisbabát várt. És ilyenkor egy sorozatnál vagy kiírják egy időre a színészt (amit sem a készítők, sem a színésznő nem szeretett volna), valamivel mindig kitakarják a pocakját, vagy beleírják a sztoriba a várandósságot.
Azt viszont kevesen tudják, hogy Lisa Kudrownak nem maradt még egy szusszanásnyi ideje sem lazítani, miután fia megszületett. 1998 májusában jött ugyanis világra Julian, a színésznőnek pedig 10 nappal később egy megbeszélésre kellett utaznia, majd rá 3 napra a The Tonight Show-ban kellett vendégeskednie. És ez még nem minden! A Csak egy kis pánik című film megbeszélésén ugyanis először azt mondták neki, hogy majd ráér júliusban indulni a forgatásra, ám a végén kiderült, hogy konkrétan pár napon belül már a helyszínen kell lennie.
Úgyhogy a színésznő tényleg semmit sem pihenhetett: fia születése után pár nappal nemcsak utaznia, megbeszélésre és showműsorra kellett mennie, de kezdődött is egy hosszú forgatás. Ezt egy friss interjúban mesélte el Lisa Kudrow, és elárulta, hogy nagyon bizonytalan volt az egésszel kapcsolatban.
De ez így nem jó, újszülött babám van!
- mondta családjának, akik végül tartották benne a lelket.
A színésznőt bár csecsemőgondozó kísérte el forgatásokra, ráadásul férje, valamint több rokona is vele tartott, nagyon kimerítette ez az időszak. Hiába volt ez egy gyakori jelenség Hollywoodban, ráadásul a Jóbarátok sztárjaként sem mehetett egy-két éves szünetre, felfedte, hogy soha többet nem csinálná így.
Hollywoodban viszont nem ő az egyetlen, aki szinte rögtön visszatér dolgozni a szülés után. Sőt, valójában az USA-ban (és sok más országban) a frissen szült édesanyáknak gyakran csak hetekre biztosítják a szülési szabadságot, és utána kénytelenek ismét dolgozni. A világsztárok pedig - bár azt gondolnánk, anyagilag megengedhetnének akár 3-4 év szabit is - még gyorsabban visszamennek dolgozni. A legtöbben azért, mert tudják: ha eltűnnek a nyilvánosság elől, hamar beugrik valaki más a helyükre, és ez a karrierjük végét is jelentheti. Sőt, olyan is volt, aki azt nyilatkozta, bizony a pénz miatt kellett újra dolgoznia, mert egyszerűen nem tudta volna máshogy fizetni a számlákat.
Akárhogy is, ezek a történetek tényleg elképesztőek:
