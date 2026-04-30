11 sztár, akit szexuális zaklatással vádoltak meg

Szűk két hete robbant a hír, hogy Katy Perryt szexuális zaklatással vádolják, ráadásul nem más, mint a színésznő Ruby Rose. Az egészre azután derült fény, hogy a Complex magazin megosztotta, hogyan reagált Justin Bieber fellépésére Katy a Coachella fesztiválon, a hírre pedig Ruby közösségi oldalán reagált.

Katy Perry szexuálisan zaklatott engem a Spice Market szórakozóhelyen Melbourne-ben. Kit nem sz*rja le, mit gondol... - írta Ruby posztjában, amit azóta már egyébként törölt.

A kommentjét persze azonnal felkapták a netezők, majd később kiderült, hogy az ügy feljebb lépett, mert a szexuális zaklatási vádat már a hatóságok is vizsgálják. Részleteket nem osztottak meg, annyit tudni, hogy 2010-ben történt az eset, és Katy Perry azonnal tagadta is a vádakat.

Hogy az ügy miként végződik, természetesen még kérdéses, azonban sok esetben elég egyetlen vád ahhoz, hogy valaki karrierje véget érjen. Katy Perry pedig az elmúlt egy évben a közösségi média kevésbé népszerű oldalán találhatta magát, sokan támadni kezdték ugyanis az énekesnőt. Például azért, mert Jeff Bezos Blue Origin űrhajóján 10 percre az űrbe repült, ezután pedig űr tematikájú koncerteket adott, ami sokak szerint nevetséges hatást keltett, új albuma bukás lett, az ehhez megszervezett turnéra pedig olyan kevés jegy fogyott, hogy végül törölték.

Az alábbiakban összeszedtünk még néhány hírességet, akit szexuális zaklatással vádoltak meg az elmúlt években, és azt is elmondjuk, ez mennyire hatott ki karrierjükre. Sokan azóta szó szerint eltűntek... Íme a lista:

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria