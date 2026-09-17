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"Vannak olyan időszakok is, amikor egy éve nem szexeltetek" - 7 híres nő őszintén elmondta, milyen lett a szexuális élete a gyerekek után

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Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 16. 16:49

Forrás: gettyimages

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A gyerek érkezése rengeteg mindent átrendez egy kapcsolatban, és van egy terület, amelyről még mindig meglepően kevés szó esik: a szex.

Mikor tér vissza a vágy? Egyáltalán visszatér ugyanúgy? Mi történik akkor, amikor az intimitásnak már nem egy spontán estébe, hanem altatások, kialvatlanság és egy teljesen új élethelyzet közé kell beférnie? Hollywoodban sem működik ez másképp. Több híres anya beszélt már arról, hogy a szülés után a szex nem egyszerűen ott folytatódott, ahol korábban abbamaradt. Volt, akinél hosszú időre háttérbe szorult, más éppen az anyaság után kezdte sokkal felszabadultabban megélni a saját testét és vágyait.

Lássuk!

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7 híres nő őszintén elmondta, milyen lett a szexuális élete a gyerekek után

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