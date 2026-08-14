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Döbbenetes titkok: így készülnek valójában Hollywoodban a szexjelenetek: mindent a kulisszák mögül
Forrás: The Witcher c. sorozat
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Bármelyik hírességet kérdezik, mindenki egyöntetűen azt vallja, hogy a filmekben a szexjelenetek izgalmasnak, erotikusnak, romantikusnak TŰNNEK, de a valóságban ennek teljes ellentéte történik. Persze ezt a kanapén ülve nehéz elképzelni, pláne, ha tényleg erős a kémia a sztárok között, de az alábbi történeteket olvasva valóban el tudjuk képzelni, hogy ez közel sem olyan kellemes program. Már csak azért sem, mert egy pár perces jelenetet akár hetekig is forgathatnak.
De akkor mi történik a színfalak mögött, amikor egy szexjelenetet forgatnak Hollywoodban? Van, hogy tényleg szexelnek a színészek? És mi történik, ha valakinek véletlenül merevedése lesz az imitálás során? (Henry Cavillel megtörtént, és nyilatkozott is róla.) Milyen trükköket vetnek be, hogy ne érjenek össze a színészek igazából?
Ezekre hoztuk el a választ: így készülnek valójában Hollywoodban a szexjelenetek.
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