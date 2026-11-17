Életmód
7 sztár, aki mélységesen megbánta a plasztikai beavatkozást - És az előtte fotók
Forrás: Getty Images
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Az előtted álló hét is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a heti horoszkópra!
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A csillagok a hét első napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
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Egy kicsit teltebb száj, egy más formájú orr, és végre minden a helyére kerül? A sztárok közül is sokan remélték, hogy egy szépészeti beavatkozás után elégedettebbek lesznek a külsejükkel. Csakhogy hiába a pénz és a neves szakemberek, az eredmény nekik sem mindig olyan lett, amilyennek elképzelték. Volt, aki a régi fotóit nézegetve jött rá, mennyire hiányzik az eredeti arca, más pedig utólag már egyáltalán nem értette, miért akart változtatni magán.
Ezek a hírességek meglepő őszinteséggel meséltek arról, mit bántak meg, és miért döntenének ma másképp. Többen a töltőanyagtól vagy az implantátumuktól is megszabadultak, másoknak viszont jóval nehezebb volt együtt élniük a következményekkel.
Mutatjuk a történeteiket és az előtte-utána fotókat!
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Életmód
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