Egy kicsit teltebb száj, egy más formájú orr, és végre minden a helyére kerül? A sztárok közül is sokan remélték, hogy egy szépészeti beavatkozás után elégedettebbek lesznek a külsejükkel. Csakhogy hiába a pénz és a neves szakemberek, az eredmény nekik sem mindig olyan lett, amilyennek elképzelték. Volt, aki a régi fotóit nézegetve jött rá, mennyire hiányzik az eredeti arca, más pedig utólag már egyáltalán nem értette, miért akart változtatni magán.

Ezek a hírességek meglepő őszinteséggel meséltek arról, mit bántak meg, és miért döntenének ma másképp. Többen a töltőanyagtól vagy az implantátumuktól is megszabadultak, másoknak viszont jóval nehezebb volt együtt élniük a következményekkel.

Mutatjuk a történeteiket és az előtte-utána fotókat!

Galéria / 16 kép 7 sztár, aki mélységesen megbánta a plasztikai beavatkozást - És az előtte fotók Megnézem a galériát

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