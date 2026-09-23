Promóciók
Előtte-utána: 5 sztár, akinek a szemhéjplasztika teljesen megváltoztatta a külsejét
Forrás: Getty Images
Christina Applegate hónapokig kórházban volt – Most videóban üzent rajongóinak
Hónapokig tartó kórházi kezelés után Christina Applegate végre újra videóban jelentkezett, és egy rövid, mégis nagyon személyes üzenetet küldött azoknak, akik végig mellette álltak.
Promóciók
Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be
Katalin hercegné kedvenc őszi cipőtrendjét mi is azonnal lemásolnánk
Katalin hercegné legújabb szettje újabb bizonyíték arra, hogy a barna velúrcsizma 2026 őszének egyik legsokoldalúbb darabja lehet.
Channing Tatum kamuprofil mögül trollkodta szét az exéről szóló posztokat Instán - De egy apró hiba lebuktatta, és most a fél internet rajta nevet
Álmainkban sem gondoltuk volna, hogy Channing Tatum egy kamuprofilos Insta-botrány közepén találja magát. De minden jel arra mutat, hogy tényleg ő rejtőzött a fake account mögött.
Napi horoszkóp szeptember 22.: a Bikák fontos elhatározásra jutnak, az Ikrek segítő szándéka a visszájára fordul
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Ez a TOP10 legnépszerűbb kutyafajta 2026-ban – az első helyezett évek óta verhetetlen
Az egyik fajta 31 évig tudta magáénak az első helyett, erre néhány éve sorra megelőzi egy egy másik kutyus. Na, de rá tippeltetek volna?
Jennifer Lawrence
Az Éhezők viadala sztárjánál azért kezdték beszélni a szemhéjplasztikát, mert az utóbbi években lényegesen nyitottabbá vált tekintete, és jobban látszik a felső szemhéja. Ez karrierje kezdetén nem így volt, sőt, akkor az emberek kifejezetten imádták ezt az egyediséget rajta. Jennifer azonban tagadta, hogy szemműtéten esett volna át, és úgy véli, az egész illúziót sminkmesterének köszönheti, na meg annak, hogy időközben eltelt 10+ év.
Emma Stone
Amikor Emma idén márciusban a kamerák elé lépett a SAG Awardson, mindenki arról beszélt, hogy valami nagyon más rajta. Hogy bár látják és tudják, hogy ez itt Emma Stone, az arca valahogy mégsem teljesen hasonlít rá. Természetesen hamar beindult a találgatás: sokan felső szemhéjplasztikát, szemöldökemelést, vagy akár a kettő kombinációját sejtik a frissebb, nyitottabb tekintet mögött. Biztosat azonban senki sem tud, a színésznő pedig soha nem mondta, hogy ilyen beavatkozáson esett volna át.
Lindsay Lohan
Amikor Lindsay visszatért, az emberek nem hittek a szemüknek, és mindenki azt mondta: na, így néz ki egy JÓ plasztikai beavatkozás. A színésznő sok nehézségen ment át élete során, és ez külsején is nyomot hagyott, ám egy-két éve teljesen megújult. És többen is úgy vélik, a beavatkozások listáján a szemhéjplasztika is szerepelt.
Taylor Swift
Azóta, hogy karrierje először beindult, Taylor Swiftnek nemcsak a zenei, de öltözködési és sminkelési stílusa is sokat változott. Nála is hamar beindult a netes nyomozás, miután a rajongók kiszúrták, hogy a korábbi fotóin fedettebb a felső szemhéja, míg az utóbbi években sokkal nyitottabbnak tűnik. Többen ezért egy nagyon finom felső szemhéjplasztikára gyanakodnak, de az énekesnő ezt soha nem erősítette meg, így egyelőre marad a találgatás.
Dakota Johnson
Dakota a legfrissebb a listán: a napokban került fel róla a netre több vicces videó is, ami alatt számos komment született. Ezek között pedig többen is azt találgatták, mi változott meg a színésznőn, mert valami az arcán most máshogy néz ki, mint néhány héttel ezelőtt. A válasz sokak szerint a szemhéjplasztikában keresendő, mert neki is nyitottabb lett a tekintete, mint egykor.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Promóciók
Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be
Napi horoszkóp szeptember 23.: a Kosok új kihíváson gondolkodnak, a Skorpiók elégedettek az életükkel
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Ma van az őszi napéjegyenlőség: új energetikai ciklus nyílik, ami 4 csillagjegy életébe nagy fordulatot hoz
Az ősz egyik legerősebb fordulópontja érkezik: az asztrológia szerint a napéjegyenlőség most négy csillagjegyet különösen arra ösztönözhet, hogy lezárják, ami már nem működik, és végre elinduljanak egy teljesen új irányba.
Lesz 5. évada a Szörnyeteg sorozatnak? Sokkoló történetek következhetnek Lizzie Bordené után!
A Netflix sikerszériájának alkotói már újabb történeteken gondolkodnak, és bár az ötödik évadot hivatalosan még nem rendelték be, már felmerült, kivel folytatnák a show-t a Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztori után.
8 mondat, ami sokat elárul arról, mennyire boldog egy férfi a házasságában
Néha nem a nagy romantikus gesztusok, hanem azok az egészen hétköznapi mondatok árulják el a legtöbbet arról, hogyan érez valaki a párja iránt.
10 true crime dokusorozat, ami sokkal durvább, mint bármelyik fikció
Ha te is imádod a hátborzongató, valós bűnügyeket, ezek a true crime dokusorozatok garantáltan beszippantanak.
Ezek az ártatlan mondatok lebuktatják a férfiakat: rögtön kiderül, mit akarnak igazából tőled
Az ismerkedés elején szinte mindenki a legjobb oldalát próbálja mutatni, mégis vannak mondatok, amelyek többet árulnak el valakiről, mint elsőre gondolnánk.