Előtte-utána: 5 sztár, akinek a szemhéjplasztika teljesen megváltoztatta a külsejét

Jennifer Lawrence

Az Éhezők viadala sztárjánál azért kezdték beszélni a szemhéjplasztikát, mert az utóbbi években lényegesen nyitottabbá vált tekintete, és jobban látszik a felső szemhéja. Ez karrierje kezdetén nem így volt, sőt, akkor az emberek kifejezetten imádták ezt az egyediséget rajta. Jennifer azonban tagadta, hogy szemműtéten esett volna át, és úgy véli, az egész illúziót sminkmesterének köszönheti, na meg annak, hogy időközben eltelt 10+ év.

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Emma Stone

Amikor Emma idén márciusban a kamerák elé lépett a SAG Awardson, mindenki arról beszélt, hogy valami nagyon más rajta. Hogy bár látják és tudják, hogy ez itt Emma Stone, az arca valahogy mégsem teljesen hasonlít rá. Természetesen hamar beindult a találgatás: sokan felső szemhéjplasztikát, szemöldökemelést, vagy akár a kettő kombinációját sejtik a frissebb, nyitottabb tekintet mögött. Biztosat azonban senki sem tud, a színésznő pedig soha nem mondta, hogy ilyen beavatkozáson esett volna át.

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Lindsay Lohan

Amikor Lindsay visszatért, az emberek nem hittek a szemüknek, és mindenki azt mondta: na, így néz ki egy JÓ plasztikai beavatkozás. A színésznő sok nehézségen ment át élete során, és ez külsején is nyomot hagyott, ám egy-két éve teljesen megújult. És többen is úgy vélik, a beavatkozások listáján a szemhéjplasztika is szerepelt.

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Taylor Swift

Azóta, hogy karrierje először beindult, Taylor Swiftnek nemcsak a zenei, de öltözködési és sminkelési stílusa is sokat változott. Nála is hamar beindult a netes nyomozás, miután a rajongók kiszúrták, hogy a korábbi fotóin fedettebb a felső szemhéja, míg az utóbbi években sokkal nyitottabbnak tűnik. Többen ezért egy nagyon finom felső szemhéjplasztikára gyanakodnak, de az énekesnő ezt soha nem erősítette meg, így egyelőre marad a találgatás.

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Dakota Johnson

Dakota a legfrissebb a listán: a napokban került fel róla a netre több vicces videó is, ami alatt számos komment született. Ezek között pedig többen is azt találgatták, mi változott meg a színésznőn, mert valami az arcán most máshogy néz ki, mint néhány héttel ezelőtt. A válasz sokak szerint a szemhéjplasztikában keresendő, mert neki is nyitottabb lett a tekintete, mint egykor.

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