Nem véletlenül mondják, hogy ha egy kapcsolat Hollywoodban megél 10 évet, az annyinak felel meg, mint átlagembereknél 20 együtt töltött év. Színészként, zenészként a szakmában ugyanis nagyon nehéz fenntartani egy párkapcsolatot, az okok pedig elég sokrétűek. Kezdjük ott, hogy aki karriert épít, szinte halmozza a szerepeket, koncerteket, sokszor hónapokra távol van a szerelmétől, és ez igazából még a legerősebb kapcsolatoknál is éket ver az emberek közé. Aztán ott van a kísértés, ami extrém mértékben jelen van a sztárok életében, amin nem sokat segítenek a pletykalapok, melyek nem egy kapcsolatot tönkretettek már valótlan állításokkal.

Ennek ellenére mégis rengetegen vágynak a hírnévre, és vágnak neki a karrierépítésnek Hollywoodban. Többen ráadásul úgy kezdik ezt, hogy stabil kapcsolatban élnek, és a szerelmük támogatja őket mindenben. Van, aki extra melót is vállal, hogy a partnere csak a színészkedésre, zenélésre koncentrálhasson, hiszen egyszer ennek meglesz az eredménye. De biztos ez? Több olyan híresség is létezik, aki a nagy áttörés hatására gondolt egyet, és a hírnevet megérezve azonnal dobta addigi kedvesét. Egyesek azért, mert rögtön összejöttek egy másik híres, dögös színésznővel, mások pedig szimplán csak szingliként akartak híresek lenni. És rögtön el is feledkeztek arról a személyről, aki hitt bennük, amikor senki más sem.

Íme néhány sztár, aki azonnal dobta a párját, amint megjött a nagy áttörés:

Galéria / 9 kép Sztárok, akik azonnal dobták a párjukat, ahogy beindult a karrierjük Megnézem a galériát

