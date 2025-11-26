Horoszkóp
Sztárok, akik azonnal dobták a párjukat, ahogy beindult a karrierjük

Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. november 24. 18:12

Forrás: Getty Images

Sztárok, akik azonnal dobták a párjukat, ahogy beindult a karrierjük
Ezek a hírességek a karrier beindulása után szinte rögtön szakítottak is azzal, aki addig támogatta őket mindenben.

Nem véletlenül mondják, hogy ha egy kapcsolat Hollywoodban megél 10 évet, az annyinak felel meg, mint átlagembereknél 20 együtt töltött év. Színészként, zenészként a szakmában ugyanis nagyon nehéz fenntartani egy párkapcsolatot, az okok pedig elég sokrétűek. Kezdjük ott, hogy aki karriert épít, szinte halmozza a szerepeket, koncerteket, sokszor hónapokra távol van a szerelmétől, és ez igazából még a legerősebb kapcsolatoknál is éket ver az emberek közé. Aztán ott van a kísértés, ami extrém mértékben jelen van a sztárok életében, amin nem sokat segítenek a pletykalapok, melyek nem egy kapcsolatot tönkretettek már valótlan állításokkal.

Ennek ellenére mégis rengetegen vágynak a hírnévre, és vágnak neki a karrierépítésnek Hollywoodban. Többen ráadásul úgy kezdik ezt, hogy stabil kapcsolatban élnek, és a szerelmük támogatja őket mindenben. Van, aki extra melót is vállal, hogy a partnere csak a színészkedésre, zenélésre koncentrálhasson, hiszen egyszer ennek meglesz az eredménye. De biztos ez? Több olyan híresség is létezik, aki a nagy áttörés hatására gondolt egyet, és a hírnevet megérezve azonnal dobta addigi kedvesét. Egyesek azért, mert rögtön összejöttek egy másik híres, dögös színésznővel, mások pedig szimplán csak szingliként akartak híresek lenni. És rögtön el is feledkeztek arról a személyről, aki hitt bennük, amikor senki más sem.

Íme néhány sztár, aki azonnal dobta a párját, amint megjött a nagy áttörés:

