Daganat miatt a melleltávolítás mellett döntött, férje mérhetetlenül dühös lett: 6 sztárpár, akinek kapcsolata szomorú okból ért véget

Adele és Simon Konecki



Néha egy teljesen hétköznapi pillanat ébreszthet rá az igazságra. Adele-nél legalábbis ez történt, amikor egy baráti beszélgetés hozta el a fordulatot: a társaság egy magazin kérdéssorát töltögette, amikor felmerült, mi az, amit mások nem tudnak róluk. Az énekesnő ekkor bevallotta, hogy valójában boldogtalan, és úgy érzi, csak sodródik a mindennapokban. A barátai megdöbbentek, mert egészen addig azt hitték, minden rendben van az életében. A reakciójuk Adele-t is szembesítette azzal, hogy tovább már nem kerülgetheti a saját érzéseit.

Később Oprah Winfreynek mesélte el, hogy ezután kezdte igazán feltenni magának a kérdést: miért folytatja így az életét? A felismerést azonban nem követte könnyű döntés. Szégyenérzettel küzdött amiatt, hogy nem sikerült működtetnie a házasságát, miközben Simonról továbbra is szeretettel beszélt. Azt is elmondta, hogy az életét is rábízná a volt férjére, akivel közös fiukat, Angelót nevelik. A történetében éppen az a szívszorító, hogy a másik iránt érzett szeretet és bizalom mellett is eljuthatsz oda, hogy már nem vagy boldog a kapcsolatban.

Sharon Stone és volt férje



Sharon életének egyik legijesztőbb időszakában szembesült azzal, hogy nem számíthat úgy a férjére, ahogyan szeretné. A színésznő egy podcastben fedte fel, hogy daganatokat találtak a melleiben, és az orvosa kétoldali melleltávolítást javasolt. A színésznő úgy döntött, vállalja a beavatkozást, mert nem akart kockáztatni. Elmondása szerint a férje erre felállt, nevetségesnek minősítette a döntését, dühös lett és kivonult a szobából.

A színésznőt ledöbbentette, hogy a férfit a mellei eltávolításának lehetősége jobban foglalkoztatta, mint az, hogy veszélyben lehet az élete. Visszaemlékezése szerint az orvosnak is közbe kellett lépnie, ő pedig egyértelművé tette: a saját testéről és kezeléséről ő dönt. Sharon számára ez volt az a pillanat, amelyben végleg megtört köztük valami. Úgy fogalmazott, hogy a férje túl önállónak tartotta, és helytelenítette, hogy maga hozza meg ezeket a döntéseket. Sosem nevezte meg, melyik volt férjéről beszélt, de több cikk is Phil Bronsteinhoz köti a történetet.

Will Smith és Sheree Zampino

Will Smith egy egészen másik nővel való találkozás után döbbent rá, hogy nem életet szerelmével van együtt. A színész a Red Table Talk műsorban mesélte el, hogy egy közös baráti eseményen mélyebb beszélgetésbe elegyedett Jada Pinketttel, és különleges kapcsolódást érzett közöttük. Másnap a feleségével, Sheree Zampinóval vacsorázott, amikor hirtelen elöntötték az érzései. Felállt az asztaltól, kiment az étterem mosdójába, és egy fülkébe zárkózva sírva fakadt: úgy érezte, nem azzal a nővel házasodott össze, akivel lennie kellene. Mert ez a nő Jada volt (későbbi neje).

A felismerés ellenére Will nem akarta felbontani a házasságát. Elmondása szerint annyira ragaszkodott ahhoz, hogy ő nem válik el, hogy összeszedte magát, visszaült az asztalhoz, és próbálta folytatni a közös életüket. Végül Sheree kérte a válást, amit a színész eleinte ellenzett. Akkor engedett, amikor a felesége szembesítette azzal: valóban arra akarja-e kényszeríteni, hogy egy olyan kapcsolatban maradjon, amelyben már nem szerelmes. Később Jadát elvette és gyerekeik születtek.

Olivia Wilde és Jason Sudeikis

Olivia a Call Her Daddy podcastban mesélte el, hogy már jó ideje nehéz időszakon mentek keresztül férjével, amikor 2020-ban a barátai születésnapi bulit szerveztek neki. Hazafelé megkérdezte Jasont, hogy kapott-e tőle ajándékot. A férfi erre teljesen komolyan visszakérdezett, mégis mit vehetne neki, hiszen már nem is ismeri őt.

Olivia számára azért volt különösen fájdalmas ez a válasz, mert úgy érezte, van benne igazság. Addigra elveszett közülük az a kíváncsiság és figyelem, már nem érdeklődtek egymás iránt. A beszélgetés szembesítette őket azzal, hogy már nem igazán tudják, kik ők egymás mellett, és ekkor ismerték fel, hogy véget ért a kapcsolatuk. Olivia később arról is beszélt, hogy ez az élmény inspirációt adott a The Invite című filmjéhez, amelyben szintén a párkapcsolatok összetettségét vizsgálja.

Sophia Bush és Chad Michael Murray

Sophia Bush számára egy nyugtalanító esküvői emlék vezetett a fájdalmas felismeréshez. A színésznőt nem hagyta nyugodni, hogy Chad Michael Murray egyik legjobb barátja az utolsó pillanatban, betegségre hivatkozva távol maradt a nagy napjuktól, pedig a vőlegény mellett lett volna a helye. Hónapokkal később felhívta a férfit, hogy megtudja, mi történt. Memoárjában azt írta: a barát először azt kérdezte, miért nem kereste hamarabb, majd beszámolt neki Chad állítólagos megcsalásairól.

Sophia szerint ismerős és számára ismeretlen nőkről is szó esett. Azt állította, ekkor tudta meg azt is, hogy kapcsolatuk kezdetén egy másik nő élt Chad Los Angeles-i otthonában, aki valójában szintén a férfi partnere volt. A beszélgetés után a korábbi külön töltött esték, utazások és megválaszolatlan hívások is más értelmet nyertek számára. A felismerést különösen megalázónak élte meg, hiszen a kapcsolatuk összeomlása a nyilvánosság előtt zajlott. Sőt, ezután is kénytelenek voltak a Tuti Gimiben együtt dolgozni.

Channing Tatum és Jenna Dewan

Álompárként emlegették őket, mégis véget ért szerelmük. Channing Tatum szerint a gyereknevelés tette igazán láthatóvá a közte és Jenna közötti különbségeket. A színész arról beszélt, hogy fiatalon kialakítottak magukban egy képet a kapcsolatukról, amelyhez később is ragaszkodtak, miközben egyre távolabb kerültek egymástól. Amikor szülők lettek, a mindennapokban is szembesültek azzal, mennyire másként nevelnek, gondolkodnak és viszonyulnak a világhoz.

Sokáig küzdöttek a házasságukért, bár mindketten érezték az eltávolodást. Channing számára a különválás eleinte ijesztő volt: úgy élte meg, hogy szétesett az addig elképzelt közös jövőjük. Utána a lányával való kapcsolatára összpontosított, és saját magán is dolgozni kezdett.

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