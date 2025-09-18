15 színész, akit valószínűleg már sosem látunk újra a tévé képernyőjén

Kívülállóként azt gondolnánk, ha valaki befut Hollywoodban, "addig üti a vasat, míg meleg", és igyekszik egyre több szerepet elvállalni, hírnevet építeni. Hiszen tudjuk jól, hogy fiatal feltörekvők mindig vannak, bárkit le lehet cserélni, és aki tavaly még a legnagyobb A-listás sztár volt, idén már feledésbe is merülhet, vagy akár a CANCELLED listára is felkerülhet. Lásd Blake Livelyt, Mila Kunist vagy épp újfent Sydney Sweeneyt.

Épp ezért ér minket váratlanul, amikor egy világsztár bejelenti, hogy visszavonul. Van, aki élete legnagyobb filmje után közli a hírt, mások csendben tűnnek el, de olyanok is akadnak, akik már a 20-as éveikben azt mondják, hogy elég volt. Végleg. Mi most összeszedtünk 15 olyan színészt, akit valószínűleg már sosem látunk többé a tévében, mert egyetlen új projektre sem mondanak igent. Meg fog lepni ez a lista, annyit mondunk!

Íme a 15 sztár, aki visszavonult Hollywoodból:

15 színész, akit talán már sosem látunk újra a tévé képernyőjén

