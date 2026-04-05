Bevállalták! Sztárok legőrületesebb, legviccesebb vagy épp legkülönlegesebb reklámjai

Egy reklámvideó lehet komoly, vicces, önironikus vagy teljesen abszurd is, de egy biztos: ha egy világsztár is csatlakozik a koncepcióhoz, a végeredmény nagyon sok ember emlékezetében megragad. Pláne, ha ez a híresség olyan szerepet is magára vállal a reklám kedvéért, amiben még sosem láthattuk őt. Biztosan te is tudnál pár olyat említeni, amit gyerekként láttál a tévében, de mai napig tisztán fel tudod idézni, ki szerepelt benne és miről is szólt!

Mi most összeszedtünk néhány olyan fergeteges reklámot napjainkból és az elmúlt évtizedekből is, amiket pont azért imádtunk, mert kedvenc sztárjaink egy másik arcukat mutatták meg bennük!

Terry Crews ikonikus Old Spice reklámjai

Terry Crews Old Spice reklámjai konkrétan reklámtörténelmet írtak, és tuti, hogy te is emlékszel ezekre a felvételekre! A sztori 2010 körül indult, amikor az Old Spice teljesen újrapozicionálta magát: a klasszikus, „apukás” márkából valami vad, abszurd és mémgyanús dolgot sikerült csinálniuk. Az első nagy dobás Isaiah Mustafa („The Man Your Man Could Smell Like”) volt, de aztán jött Terry Crews… és hát ő teljesen felrobbantotta az egészet. Crews reklámjai azért lettek ikonikusak, mert semmi nem volt túl sok: robbanások, ordítás, CGI izmok, minden jött. A teste konkrét „vezérlőpultként” működött – az egyik leghíresebb videóban az izmaival indított zenét és effekteket.

Energiából nem spórolt – üvöltött, grimaszolt, teljesen túljátszotta, és pont ettől lett zseniális. Később interaktív kampány is készült, és volt olyan, hogy YouTube kommentekre válaszolt videóban, élőben reagálva a nézőknek.

