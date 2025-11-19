Szépség
7 sztár, aki teljesen máshogy néz ki ma már a plasztika miatt
Forrás: Getty Images
3 csillagjegy, aki lezár egy nagyon nehéz időszakot az életében november 18-a után
Vannak csillagjegyek, akiknek elképesztő megkönnyebbülést ígérnek az égiek az év végére. Csekkold, hogy a szerencsések közé tartozol-e!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Napi horoszkóp november 18.: az Oroszlánok a csapatjáték hívei, a Bakoknak érdemes nyitottabban gondolkodniuk
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Téli műszőrme kabát mustra: ezek a legdivatosabbak idén
Készülj! Az idei szezon egyik legnagyobb sztárja a műszőrme kabát.
Gigi Hadid szerint a nagymama loafer lesz az idei tél legmenőbb cipője - És tényleg!
A modell lábbelije nem véletlenül kapott nagy figyelmet legutóbb.
A születési dátumod felfedi, mi a lelked küldetése a Földön
Sokan úgy gondolunk a születésnapunkra, mint egy egyszerű dátumra a naptárban.
5 dolog, amit a pasik tesznek, ha szakítani akarnak: ezekből a red flagekből tudhatod, hogy véget akar vetni a kapcsolatotoknak
Hidd el, mindig van jele annak, ha a párod már nem veled képzeli el a jövőjét, csak ezek a red flagek eleinte egyáltalán nem feltűnőek. De mi most leleplezzük azokat!
Tudtad, hogy létezik egy olyan szépészeti beavatkozás, ami Hollywoodban most nagyon felkapott lett? A hírességek sorra fekszenek kés alá, hogy kérjenek egy úgynevezett felső szemhéjplasztikát, amelynek célja igazából a felső szemhéj területének fiatalítása vagy funkcionális javítása. A hollywoodi szépségstandard szerint ez most az igazán vonzó, és állítólag olyan hírességek is bevállalták mostanában, mint Jennifer Lawrence. Akinek, valljuk be, semmi szüksége nem volt plasztikára, mert gyönyörű!
Akárhogy is, Hollywoodban igazából minden sztár úgy érzi egy ponton, hogy muszáj valamit megváltoztatnia magán, hogy tartsa a lépést a többi feltörekvővel, így aztán rengetegen plasztikáztattak csak az utóbbi pár hónapban is. És a végeredmény? Nos, sokukra túlzás nélkül rá sem ismerni, mert teljesen más emberek lettek. Mutatjuk, kik azok, akik az utóbbi időben feküdtek kés alá, és teljesen átszabatták arcukat.
Íme az előtte-utána fotók:
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Amikor a pénz nem számít: a Disney 10 legdrágább filmje
Nagy sztárok, csilivili speciális effektek, különleges helyszínek – ezek mind-mind növelik a költségeket, de vajon mindig megtérül a befektetés?
Folyton fáj a sarkad és a talpad? Mutatjuk, mi az oka, és mit tegyél ellene
Reggelente felkeléskor vagy hosszabb ülés után élesen belenyilall a fájdalom a sarkadba, és a járás is nehezedre esik ilyenkor? A kellemetlen panasz hátterében valószínűleg a talpi bőnye gyulladása áll, amely egy viszonylag gyakori ortopédiai probléma, mégis kevesen ismerik. Mivel az életminőséget jelentősen ronthatja, érdemes tudni, mi okozza és hogyan szüntethető meg.
Gigi Hadid szerint a nagymama loafer lesz az idei tél legmenőbb cipője - És tényleg!
A modell lábbelije nem véletlenül kapott nagy figyelmet legutóbb.
Téli műszőrme kabát mustra: ezek a legdivatosabbak idén
Készülj! Az idei szezon egyik legnagyobb sztárja a műszőrme kabát.
5 dolog, amit a pasik tesznek, ha szakítani akarnak: ezekből a red flagekből tudhatod, hogy véget akar vetni a kapcsolatotoknak
Hidd el, mindig van jele annak, ha a párod már nem veled képzeli el a jövőjét, csak ezek a red flagek eleinte egyáltalán nem feltűnőek. De mi most leleplezzük azokat!
Eddig Murphy először beszélt arról, milyen érzés 10 gyermek apjának lenni
Eddie Murphy nemcsak a vígjátékok királya, hanem saját szavaival élve, igazi szuperapa is.