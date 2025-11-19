Horoszkóp
7 sztár, aki teljesen máshogy néz ki ma már a plasztika miatt

Utoljára frissült: 2025. november 18. 08:43

Forrás: Getty Images

7 sztár, aki teljesen máshogy néz ki ma már a plasztika miatt
A sztárvilágban egyre többen vállalják a plasztikai beavatkozásokat – van, akin csak finoman látszik, mások viszont szinte teljesen felismerhetetlenné váltak. Összegyűjtöttünk 7 hírességet, akik ma már egészen más arcot mutatnak a plasztikának köszönhetően.

Tudtad, hogy létezik egy olyan szépészeti beavatkozás, ami Hollywoodban most nagyon felkapott lett? A hírességek sorra fekszenek kés alá, hogy kérjenek egy úgynevezett felső szemhéjplasztikát, amelynek célja igazából a felső szemhéj területének fiatalítása vagy funkcionális javítása. A hollywoodi szépségstandard szerint ez most az igazán vonzó, és állítólag olyan hírességek is bevállalták mostanában, mint Jennifer Lawrence. Akinek, valljuk be, semmi szüksége nem volt plasztikára, mert gyönyörű!

Akárhogy is, Hollywoodban igazából minden sztár úgy érzi egy ponton, hogy muszáj valamit megváltoztatnia magán, hogy tartsa a lépést a többi feltörekvővel, így aztán rengetegen plasztikáztattak csak az utóbbi pár hónapban is. És a végeredmény? Nos, sokukra túlzás nélkül rá sem ismerni, mert teljesen más emberek lettek. Mutatjuk, kik azok, akik az utóbbi időben feküdtek kés alá, és teljesen átszabatták arcukat.

Íme az előtte-utána fotók:

Galéria / 7 kép

7 sztár, aki teljesen máshogy néz ki ma már a plasztika miatt

Galéria

