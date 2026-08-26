Életmód
4 sztár, akinek a párja kísértetiesen hasonlít az egyik szülőjére
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Szakértők már régóta foglalkoznak azzal a témával, hogy vajon miért választunk gyakran olyan párt magunknak, aki - sokszor tudat alatt - nagyon hasonlít valamelyik szülőnkre. Elsőre ez az egész valóban elég bizarrul hangzik, pedig pszichológiai szempontból egyáltalán nem megmagyarázhatatlan. Egy elmélet szerint például gyerekkorunkban akaratlanul is kialakul bennünk egyfajta belső kép arról, milyen arcok, vonások és tulajdonságok számítanak ismerősnek, biztonságosnak. Mivel életünk első éveiben a szüleink arcát látjuk a legtöbbet, ezek a vonások később is hatással lehetnek arra, kit találunk vonzónak. Ezt nevezték el sexual imprintingnek. Érdekesség, hogy azok, akik gyerekkorukban kevésbé élték meg elutasítónak az ellenkező nemű szülőjüket, gyakrabban találnak vonzónak olyan arcokat, amelyek pont arra a szülőre hasonlítanak.
Van azonban egy ennél egyszerűbb magyarázat is: valljuk be, egész egyszerűen csak szeretjük azt, ami ismerős. A pszichológiában ezt 'mere exposure effect'-nek nevezik. Minél többször találkozunk valamivel, annál könnyebben érezhetjük kellemesnek és biztonságosnak. Ezért nem is feltétlenül maga a „szülőhasonlóság” vonz bennünket, hanem az ismerősség érzése – ráadásul mi magunk is hasonlítunk a szüleinkre, így nehéz teljesen szétválasztani a kettőt. (Palvin Barbi és Dylan Sprouse például sokak szerint nagyon hasonlítanak egymásra, és talán épp ez lehet a párválasztás oka tudat alatt.)
Éppen ezért a kutatók ma már óvatosak azzal a kijelentéssel, hogy tudat alatt mindannyian az anyukánkat vagy az apukánkat keressük a párunkban. Akárhogy is, amikor egy sztár párja döbbenetesen hasonlít az édesanyjára vagy az édesapjára, simán lehet puszta véletlen – de pszichológiai szempontból az sem teljesen légből kapott, hogy az ismerős vonások szerepet játszhattak a vonzalomban. Mi most mutatunk is négy ilyen sztárt Hollywoodból, akik gyakran megkapták már, hogy mennyire hasonlít szerelmük saját anyukájukra vagy apukájukra!
Cruz Beckham
A Beckham-szülők legkisebb fia, a 21 éves Cruz már két éve él boldog kapcsolatban a nála egyébként 9 évvel idősebb Jackie-vel. A lányt pedig rengetegszer hasonlították Victoriához. Sötét haj, vékony alkat, az öltözködési stílusuk is nagyon hasonló – bizonyos fotókon tényleg simán összekeverhető a vibe. Az alábbi két fotót Victoria osztotta meg Jackie szülinapján, és a hasonlóság tényleg nem semmi!
Chris Hemsworth
A színész és felesége már régóta egy párt alkotnak, három gyermekük van, és sokan még mindig meglepődnek, ha a színészt és anyukáját közös fotón látják. Mert mindenki azt hiszi először, hogy Elsa szerepel a képen, csak jó pár évvel idősebb verzióban. Bizony, Leonie és Elsa nagyon hasonlítanak egymásra, főleg az arcformában, a világos hajban és a karakteres vonásokban.
Justin Bieber
Bár ezt fotója is válogatja, de Hailey-t, az énekes feleségét már többször hasonlították Justin édesanyjához: hasonló arcforma, markáns arccsont, orr, barna haj jellemzi őket. Közös képeken tényleg van egy furcsa hasonlóság, és egyébként nagyon jól kijönnek egymással!
Florence Pugh
Bár tény, hogy Florence és Zach Braff már nincsenek együtt, sokáig alkottak párt. És ez idő alatt nemcsak a nagy korkülönbséget (21 év) jegyezték meg sokan, hanem azt is, hogy a színésznő édesapjára mennyire durván hasonlít Zach. Olyannyira, hogy amikor jártak, TikTokon külön trend lett abból, mennyire hasonlít Zach Florence apjára. A szem, az orr, a mosoly – érthető, miért kapta fel a net.
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