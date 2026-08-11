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Családban marad! Sztárok, akik saját testvérük exével jöttek össze

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#korábbi pár
Kerekes Vivien
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. augusztus 6. 18:33

Forrás: Getty Images

Családban marad! Sztárok, akik saját testvérük exével jöttek össze
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Volt, aki aztán szóba sem állt többé testvérével.

A szerelem állítólag ott talál ránk, ahol a legkevésbé számítunk rá – néha pedig konkrétan a családi ebédnél, a testvérünk volt párja mellett. Hollywoodban úgy tűnik, az „ex” nem mindig jelent végleges búcsút, legfeljebb annyit, hogy az illető átkerül a család egy másik ágára. A következő sztárok nem mentek túl messze új szerelemért: volt, aki a testvére korábbi kedvesével randizott, más pedig egyenesen össze is házasodott vele.

Íme a nem éppen hétköznapi lista:

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4+2 sztár, aki saját testvérének exével jött össze

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