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Családban marad! Sztárok, akik saját testvérük exével jöttek össze
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A szerelem állítólag ott talál ránk, ahol a legkevésbé számítunk rá – néha pedig konkrétan a családi ebédnél, a testvérünk volt párja mellett. Hollywoodban úgy tűnik, az „ex” nem mindig jelent végleges búcsút, legfeljebb annyit, hogy az illető átkerül a család egy másik ágára. A következő sztárok nem mentek túl messze új szerelemért: volt, aki a testvére korábbi kedvesével randizott, más pedig egyenesen össze is házasodott vele.
Íme a nem éppen hétköznapi lista:
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