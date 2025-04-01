A hasonmás hírességek témája örök sláger, és nem véletlenül, ugyanis néha tényleg olyan, mintha a sors duplán osztotta volna ki ugyanazt az arcot. A következő válogatásban rengeteg ilyen „doppelgängert” mutat be, mi pedig most kiemelünk közülük néhányat, akik tényleg zavarba ejtően hasonlítanak egymásra.

Talán azért is szeretünk ilyet látni, mert valahol mindannyian szeretjük azt hinni, hogy a hírességek is „csak emberek”, és ők is kaphatnak „ikertestvért” a világ másik feléről. De az is lehet, hogy egyszerűen csak izgalmas látni, mennyire véges (vagy mégis végtelen?) az emberi arcok kombinációja.

Lássuk!

Galéria / 7 kép Híres emberek, akik annyira hasonlítanak, hogy akár ikrek is lehetnének Megnézem a galériát

