Promóciók
Híres emberek, akik annyira hasonlítanak, hogy akár ikrek is lehetnének
Forrás: MAX
A neurológusok ezeket a reggeliket sosem fogyasztják: az agyat roncsolják
A reggeli az egyik legfontosabb étkezés – de nem mindegy, mit eszel ilyenkor. Egyes, elsőre ártalmatlannak tűnő reggelik valójában rontják a koncentrációt, fáradékonyságot okoznak, és hosszú távon akár az agyműködésre is negatívan hatnak. Mutatjuk, mely ételeket kerülik messziről a neurológusok.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Viszlát pattanások! Íme a tea, ami csodát tesz a bőrrel: borsmenta
A természet kincsei között gyakran találunk olyan egyszerű, mégis csodálatos megoldásokat, amelyek szépségünk és egészségünk szolgálatában állnak.
Dua Lipa kedvenc csizmája tarol idén ősszel
Mi már most imádjuk, na meg persze Dua Lipa is!
Napi horoszkóp október 24.: az Ikrek csalódnak egy számukra fontos személyben, a Mérlegeknek érdemes diplomáciát gyakorolniuk
A hosszú hétvége mai napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
7 sztárpár, akiknek egy forgatás tette tönkre az életét
Ők azok, akik csak dolgozni mentek egy forgatásra, majd annyira egymásba bonyolódtak a kollégájukkal, hogy ez egy kapcsolat végét jelentette. És elég sok másétis.
A hasonmás hírességek témája örök sláger, és nem véletlenül, ugyanis néha tényleg olyan, mintha a sors duplán osztotta volna ki ugyanazt az arcot. A következő válogatásban rengeteg ilyen „doppelgängert” mutat be, mi pedig most kiemelünk közülük néhányat, akik tényleg zavarba ejtően hasonlítanak egymásra.
Talán azért is szeretünk ilyet látni, mert valahol mindannyian szeretjük azt hinni, hogy a hírességek is „csak emberek”, és ők is kaphatnak „ikertestvért” a világ másik feléről. De az is lehet, hogy egyszerűen csak izgalmas látni, mennyire véges (vagy mégis végtelen?) az emberi arcok kombinációja.
Lássuk!
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
7 egészséges „hashajtó”, ami az orvosok szerint segíti az anyagcsere működését
Az emésztés és a bélmozgás olyan folyamatok, amelyekről a legtöbben csak akkor kezdenek el beszélni, amikor már baj van. A székrekedés a modern élet egyik „csendes” civilizációs tünete. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint a fejlett országokban a felnőttek akár 20-25%-át is érintheti ez a tünet, vagy tartós jelleggel fennáll a probléma esetükben. Mindez nem csupán kellemetlenség: a krónikus székrekedés hatással van az immunrendszerre, a hormonháztartásra, a bőr állapotára és az általános közérzetre is. Mutatjuk is, milyen természetes módszerekkel érdemes megküzdeni ezzel a problémával!
5 hátborzongató regény sorozatgyilkosokról, amik után nem mersz majd aludni
A kutatások szerint szeretünk biztonságos körülmények között rettegni, kíváncsiak vagyunk a horrorisztikus sztorikra, hogy tanulhassunk belőlük, hogyan védhetjük meg magunkat. És ilyen könyvekből akad jó sok!
Megérkezett az Emily Párizsban 5. évadjának előzetese: váratlan fordulatok jönnek a Netflix sikersorozatában
Lily Collins karaktere egy időre au revoirt int Franciaországnak, és Rómába költözik, ahol a jelek szerint nem csak a városba szeret bele...
Viszlát pattanások! Íme a tea, ami csodát tesz a bőrrel: borsmenta
A természet kincsei között gyakran találunk olyan egyszerű, mégis csodálatos megoldásokat, amelyek szépségünk és egészségünk szolgálatában állnak.
A filmtörténet 10 legendás nyitójelenete
Mindössze néhány percről van szó, de az örökkévalóságig lehetne méltatni őket.
Napi horoszkóp október 24.: az Ikrek csalódnak egy számukra fontos személyben, a Mérlegeknek érdemes diplomáciát gyakorolniuk
A hosszú hétvége mai napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!