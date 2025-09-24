7 sztár, aki egyetlen partnert sem tud megtartani hosszabb ideig

Vannak sztárok, akiknek látszólag mindenük megvan: hírnév, pénz, siker, fényes karrier... Egyvalami azonban mégsem jön össze nekik — a tartós szerelem. Akárhányszor új kapcsolatba kezdenek valakivel, előbb-utóbb szakítással végződik a történet, hiába fűznek nagy reményeket hozzájuk a rajongók. Most összegyűjtöttük azokat a hírességeket, akik valamiért képtelenek hosszabb ideig megtartani a partnerüket, és javarészt mindig szinglik.

Drake

A zenész rengeteg gyönyörű nővel randizott már, elég csak megemlítenünk Serena Williamst, Rihannát, Zoe Kravitzet vagy Jennifer Lopezt. De mi lehet az oka, hogy mégis szinte mindig szingli, és a leghosszabb párkapcsolata RiRivel volt, ami úgy tartott igazából 10 évig, hogy állandóan szakítottak és kibékültek? Ő tipikusan az a híresség, aki nem marad hosszú ideig kapcsolatban senkivel.

Joe Jonas

A Jonas testvérek között egyértelműen Joe az, aki a legtöbb randin vett részt. Olyan szépségekkel randizott, mint Taylor Swift, Demi Lovato és Camilla Belle, később pedig Sophie Turnert vette feleségül. Bár két gyermekük is született, 4 év után elváltak. Ez volt a zenész leghosszabb kapcsolata, előtte is csak futókalandjai voltak, vagy rövidebb románcai.

John Mayer

Jennifer Aniston, Taylor Swift, Katy Perry, Vanessa Carlton, Jennifer Love Hewitt és Jessica Simpson: csak néhány név John Mayer exei közül. Általában futókalandokat tudhatott magáénak, ritkán volt hosszabb kapcsolata, és javarészt mindig szingli. Leghosszabb ideig Katy Perryvel volt együtt, de az a 4 év is tele volt szakításokkal.

Emilia Clarke

A Trónok harca gyönyörű sztárja amúgy is szigorúan veszi a privát szféra fogalmát, de egyébként sem az a nagyon randizós típus. Minden kapcsolata néhány hónapig tart csak, maximum egy évig, és azokról sem nyilatkozik.

Lucy Liu

A színésznő élete jelentős részében szingli volt, 2-3 éves kapcsolatai voltak csak, melyek aztán mindig szakítással zárultak le. Utoljára 2014-ben volt olyan románca, amiről tudott a nyilvánosság, azóta pedig egyedülálló. Gyermekét is béranya segítségével, apa nélkül vállalta, ezt a döntését egyébként egyáltalán nem bánja.

January Jones

A Mad Men színésznője több hírességgel is randizott élete során, többek között Ashton Kutcherrel, Jim Carreyvel, Seann William Scottal és Jason Sudeikisszel. De alig egy vagy talán két olyan kapcsolata volt, ami átlépte a 3. évet, a többi néhány hét vagy hónap után véget ért. Ráadásul elég régóta szingli is, közel 10 éve nem tudni semmit magánéletéről.

Kristin Davis

A Szex és New York színésznője nagyon sok hírességgel randizott és/vagy élt kapcsolatban. Alec Baldwin, Jeff Goldblum, Liev Schreiber; csak hogy mondjuk is párat. Azonban legalább 10 éve egyedülálló, és ezek a szerelmek sem tartottak hosszú ideig, a legtöbb talán egy évet.

