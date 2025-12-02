Életmód
7 sztár, aki nem volt hajlandó lefogyni csak azért, mert a karrierje megkívánta
Forrás: Getty Images
24 romantikus karácsonyi film, amit meg kell nézned december 24-ig
Az biztos, hogy találsz köztük bőven olyat, amit még sosem láttál - és olyat is, amit már igen, de meg akarod nézni újra.
Életmód
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
4 csillagjegy, akire rátalál az igaz szerelem decemberben
Az év utolsó hónapja mindig különös hangulatot hordoz. Pláne ennek a négy csillagjegynek, akire rátalál a szerelem.
7 sztár, aki nem volt hajlandó lefogyni csak azért, mert a karrierje megkívánta
Ők azok, akik nemet mondtak a producerek és ügynökök utasítására, és hittek magukban. Az eredmény jól látható!
7 sztárpár, akik nyitott kapcsolatban éltek, és ennek nagyon csúnya vége lett
A nyitott kapcsolatok Hollywoodban sokáig menőnek tűntek.
Ilyen lett idén Melania Trump karácsonyi díszítése a Fehér Házban
Megérkeztek az első fotók a Fehér Ház 2025-ös ünnepi dekorációjáról, melyeket Melania Trump hagyott jóvá. Neked hogy tetszik?
Havi horoszkóp december: az Oroszlánok fontos megbízást kapnak, a Vízöntők igyekeznek valakivel megtalálni a közös hangot
Elérkezett az év utolsó hónapja, mely nem kevésbé lesz izgalmas, mint az előtte lévők, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a havi horoszkópot, hiszen számos váratlan fordulat lehet ugyanis, amely meghatározza az eseményeket számodra!
Hollywoodban a sztároknak szinte kötelező a fogyókúra, már ha fényes karrierre vágynak. Legalábbis ezt hitették el velük az ügynökök és producerek, akik szerint egy nő csak akkor lehet igazán sikeres, ha XS-es méret, heti 7-szer sportol és számolgatja a kalóriákat. Rengeteg olyan világsztár létezik, akinek már karrierje kezdetén azt mondták: ha nem fogyol le, esélyed sincs befutni.
Nagyon sokan megijednek ezektől a szavaktól és féktelen diétába kezdenek. De akadnak olyanok is, akik úgy döntenek: ha ez az ára a hírnévnek, inkább nem kérnek belőle. Az alábbiakban hét olyan híres nőt gyűjtöttünk össze, akinek nem egyszer mondták már, hogy fogyni kéne, de ők mégis nemet mondtak, és így építettek karriert. Az eredmény magáért beszél!
Íme a listánk:
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
7 luxus ihletésű ünnepi meglepetés, ha igazán emlékezetes ajándékot adnál
Életmód
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Divat
Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked
Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Ezt a 2 csizmát Katalin hercegné többé nem viseli: helyette ezeket imádja most
A hercegné két egykor imádott csizmáját már jó ideje nem viseli.
Hivatalosan is itt a tél! Így öltöznek most azok a nők, akik igazán divatosak - Te köztük vagy?
Így maradj divatos a téli hónapokban is!
Csendes várakozás! – Érkezik az Otthonok&Megoldások magazin ünnepi száma
Megérkezett a kuckózás évszaka! Ideje elővenni a puha takarókat, feltölteni a bögréket forró teával, és ünnepi díszbe öltöztetni a lakást. Az Otthonok&megoldások téli lapszáma tele van olyan ötletekkel, amelyekkel nemcsak szép, de igazán szerethető is lesz az otthonod.
Ilyen lett idén Melania Trump karácsonyi díszítése a Fehér Házban
Megérkeztek az első fotók a Fehér Ház 2025-ös ünnepi dekorációjáról, melyeket Melania Trump hagyott jóvá. Neked hogy tetszik?
10 érdekesség, amit csak kevesen tudnak a Stranger Thingsről
A Stranger Things nem egyszerű sorozat, hanem szó szerint generációs élmény.
Napi horoszkóp december 2.: a Bakok nagy volumenű célokat szeretnének elérni, a Vízöntők elégedettek az életükkel
Ez a nap sok csillagjegy számára hoz magával izgalmakat, kihívásokat és lezárásokat is.