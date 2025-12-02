Hollywoodban a sztároknak szinte kötelező a fogyókúra, már ha fényes karrierre vágynak. Legalábbis ezt hitették el velük az ügynökök és producerek, akik szerint egy nő csak akkor lehet igazán sikeres, ha XS-es méret, heti 7-szer sportol és számolgatja a kalóriákat. Rengeteg olyan világsztár létezik, akinek már karrierje kezdetén azt mondták: ha nem fogyol le, esélyed sincs befutni.

Nagyon sokan megijednek ezektől a szavaktól és féktelen diétába kezdenek. De akadnak olyanok is, akik úgy döntenek: ha ez az ára a hírnévnek, inkább nem kérnek belőle. Az alábbiakban hét olyan híres nőt gyűjtöttünk össze, akinek nem egyszer mondták már, hogy fogyni kéne, de ők mégis nemet mondtak, és így építettek karriert. Az eredmény magáért beszél!

Íme a listánk:

Galéria / 7 kép 7 sztár, aki nem volt hajlandó lefogyni csak azért, mert a karrierje megkívánta Megnézem a galériát

