7 sztár, aki büszkén vállalja, hogy nem is férfi és nem is nő: nem-binárisnak vallják magukat
A genderfluiditás és a nem-bináris identitás olyan kifejezések, amelyek azokra az emberekre utalnak, akik nem érzik magukat kizárólag férfinak vagy nőnek. A „gender” vagyis társadalmi nem egy spektrumként is értelmezhető, amelyen valaki teljesen férfi vagy nő identitással rendelkezhet, míg mások e két végpont között helyezkednek el. A nem-bináris személyek gyakran a they/them névmást használják a she/he helyett, de sokan más névmásokkal is azonosulhatnak, attól függően, hogy mit éreznek a legközelebbinek magukhoz.
Azok a hírességek, akik nyíltan vállalják effajta identitásukat, hatalmas bátorságról tesznek tanúbizonyságot. Ők nemcsak önmagukat képviselik, hanem másokat is arra inspirálnak, hogy bátran féljék meg valódi identitásukat.
Lássuk!
