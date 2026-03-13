Napi Horoszkóp
Durva családi drámák: sztárok, akik ma már szóba sem állnak testvérükkel

Sztárok
Durva családi drámák: sztárok, akik ma már szóba sem állnak testvérükkel
A hírességek családi kapcsolata sem mindig idilli. Ezt az alábbi esetek jól bizonyítják.

Ahogy a hétköznapi embereknél, úgy bizony a sztárvilágban sem mindig idilli a testvérek kapcsolata: a rivalizálás, a családi konfliktusok vagy a nyilvánosság nyomása sokszor olyan mély töréseket okoznak, amiket még nekik is nehéz helyrehozni. Bár kívülről többnyire úgy tűnik, hogy a hírességek élete tökéletes, valójában náluk is előfordul, hogy a családi viszonyok megromlanak, sőt egyesek évekre – vagy akár örökre – megszakítják a kapcsolatot a testvérükkel.

Van, ahol egy régi sérelem vagy könyvben, interjúban elhangzó vádak mérgesítették el a viszonyt, máshol a hírnévvel járó feszültség vagy egy családi botrány okozott mély szakadást. Bár néhány sztár később próbált közeledni, sok kapcsolat a mai napig távoli vagy kifejezetten feszült maradt. Az alábbi hírességek története jól mutatja, hogy még a reflektorfényben élő családokban sem mindig könnyű megőrizni a testvéri köteléket.

Íme négy sztár, aki már évek óta szóba sem áll testvérével:

