Életmód
Durva családi drámák: sztárok, akik ma már szóba sem állnak testvérükkel
Forrás: Getty Images
A kardiológusok figyelmeztetnek: ez a mindennapi szokás súlyosan károsítja az artériákat
Amikor a szív- és érrendszeri egészségről gondolkodunk, a legtöbben automatikusan a szívre koncentrálunk.
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Napi horoszkóp március 12.: a Szüzeknek érdemes megoldáscentrikusan gondolkodniuk, a Nyilasokat pozitív hozzáállásuk segíti
A hét második fele is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
12 film gyerekkorunkból, amit ma már nem is engednének bemutatni
Az alábbi filmek nem mennének át a rostán 2026-ban.
Napi horoszkóp március 13.: a Szüzek felvállalhatják a véleményüket, a Nyilasok céltudatosságukkal mutatnak példát
A hét utolsó munkanapján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
Te is Carolyn Bessette Kennedy megszállottja lettél? Így másold le a stílusát egyszerűen
Most mindenki odáig van CBK 90-es évekbeli, minimalista szettjeiért.
Ahogy a hétköznapi embereknél, úgy bizony a sztárvilágban sem mindig idilli a testvérek kapcsolata: a rivalizálás, a családi konfliktusok vagy a nyilvánosság nyomása sokszor olyan mély töréseket okoznak, amiket még nekik is nehéz helyrehozni. Bár kívülről többnyire úgy tűnik, hogy a hírességek élete tökéletes, valójában náluk is előfordul, hogy a családi viszonyok megromlanak, sőt egyesek évekre – vagy akár örökre – megszakítják a kapcsolatot a testvérükkel.
Van, ahol egy régi sérelem vagy könyvben, interjúban elhangzó vádak mérgesítették el a viszonyt, máshol a hírnévvel járó feszültség vagy egy családi botrány okozott mély szakadást. Bár néhány sztár később próbált közeledni, sok kapcsolat a mai napig távoli vagy kifejezetten feszült maradt. Az alábbi hírességek története jól mutatja, hogy még a reflektorfényben élő családokban sem mindig könnyű megőrizni a testvéri köteléket.
Íme négy sztár, aki már évek óta szóba sem áll testvérével:
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Napi horoszkóp március 13.: a Szüzek felvállalhatják a véleményüket, a Nyilasok céltudatosságukkal mutatnak példát
A hét utolsó munkanapján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
A kardiológusok figyelmeztetnek: ez a mindennapi szokás súlyosan károsítja az artériákat
Amikor a szív- és érrendszeri egészségről gondolkodunk, a legtöbben automatikusan a szívre koncentrálunk.
A numerológia szerint ez a 10-én született emberek 4 legkülönlegesebb jellemvonása
A számmisztika szerint egyáltalán nem mindegy, hogy ki melyik napon született, mert minden dátum sajátos energiát, mélyebb jelentést és különleges személyiségjegyeket hordoz.
10 színész, aki nagyon meg akart kaparintani egy szerepet, de a célegyenesben elbukott
Hollywoodban nagyon keveseknek van bérelt helye a színészek között, listánk alanyai pedig ezt első kézből tapasztalhatták meg.
8 könyv, ami akkora fordulattal ér véget, napokig nem térsz magadhoz
Ezeknek a végét biztosan nem találod ki előre!
6 meglepő ok, ami miatt pattanások alakulhatnak ki az arcbőrödön
A kevesebb néha, több, ez sokszor kiderült már, de mit tehetsz még a szép bőrért cserébe?