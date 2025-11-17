Horoszkóp
4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben

Léna
Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. november 12. 17:03

Forrás: Getty Images, Instagram/AmySchumer

4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben
Nem semmi átalakulások következnek! Az alábbi sztárok rengeteget fogytak; de nem ezért néznek ki igazán jól, hanem azért, mert jól is érzik magukat a bőrükben.

Hollywood a tökéletességről szól, a legtöbb sztár pedig mindent el is követ, hogy fenntartsa ennek látszatát. Persze nem véletlenül; elég csak egy kicsit hibázniuk, elég, ha csak kicsit nyúlnak mellé a ruhaválasztással vagy a sminkkel, és máris mindenki irtó kritikus lesz velük szemben. Ha pedig posztolnak egy fotót közösségi oldalaikra, biztos, hogy rengeteg negatív komment is születik róluk. Hiszen név és arc nélkül, a távolból nagyon könnyű másokról rosszat írni. Pláne, ha ez a valaki híres, mert sokan azt hiszik, a hírnév miatt el kell viselniük a negatívat is... Hát persze...

Ezek után csodálkozik bárki is azon, hogy a legtöbb világsztár mindent elkövet a tökéletes alak eléréséért? Hiszen az önbizalmukat még durvábban rombolják az emberek, ha egy kicsit is felszalad rájuk némi plusz kiló. Persze ha lefogynak, akkor meg az a baj! Akárhogy is, az alábbi 5 hírességről muszáj szót ejtenünk, mert az utóbbi időben olyan nagy fogyáson és életmódváltáson mentek keresztül, hogy a végeredmény láttán leesik mindenkinek az álla.

Nézd csak, kik ők:

