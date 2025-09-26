Bár nagyon sok sztár megengedheti magának, hogy abszolút ne legyen jelen a közösségi médiában, és sokan azt sem tudják, mi az a TikTok, azért a legtöbbeknek muszáj valamit produkálniuk online. Egyre gyakoribb, hogy valaki egy film- vagy sorozatszerepnél azt is aláírja, hogy a neten promózza az alkotást, posztol róla, de ehhez persze kell egy nagyobb követőbázis is, ami miatt muszáj kitenni ezt-azt.

Gyakran pedig azután, hogy valaki elkezd posztolni a netre, azon kapja magát, hogy egyre többet és többet oszt meg magából a követőinek. Egyesek olyan online jelenlétet építettek ki maguknak, ami lehetővé teszi, hogy rengeteg pluszt bevételre tegyenek szert, mások csak szimplán élvezik, hogy életüknek egy részét úgy mutathatják meg, ahogy ők akarják - és nem úgy, ahogy a paparazzik teszik.

2025-re már egyáltalán nem meglepő, hogy szinte nincs olyan sztár, aki legalább egyszer ne tett volna közzé meztelen fotót magáról. De tényleg. Még az olyan visszafogottabb hírességek is, mint Celine Dion vagy Selena Gomez is megosztottak már pucér fényképet az Instán, ami ugyebár sosem tűnik el a netről. Mi most összeszedtünk 30 sztárt, aki meztelenül pózolt a neten,

és mutatjuk is a legforróbb fotókat! Kattints:

Galéria / 30 kép 30 sztár, aki meztelenül pózolt az Instagramon Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria