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Brad Pitt bevallotta, öngyilkos akart lenni: és nem ő az egyetlen sztár, aki véget akart vetni az életének

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#billie eilish
#öngyilkos gondolatok
Dóri
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. augusztus 16. 18:28

Forrás: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Brad Pitt
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A sztárvilágban többen is vannak, akik őszintén meséltek életük legnehezebb időszakáról, amikor nem látták a kiutat.

Brad Pitt Brad Pitt színész 326cikk 18galéria 0videó Még több róla és Angelina Jolie közel nyolc év jogi háborúzás után, 2024-ben tettek végleg pontot a házasságuk végére – ezáltal az övék lett Hollywood egyik legtovább elhúzódó válása, aminek részeként még az FBI is nyomozott az Oscar-díjas színész után. Angelina szerint ugyanis erőszakosan viselkedett vele és a gyerekeikkel egy repülőút során, ezért döntött a válás mellett, Brad viszont tagadta a vádakat és a bennfentesek szerint tisztázta is magát azok alól.

A családjával ennek ellenére olyannyira megromlott a viszonya, hogy hat gyermekük (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox és Vivienne) közül már négyen is búcsút intettek a Pitt vezetéknévnek – és ha megjelennek a nyilvánosság előtt, akkor az édesanyjuk oldalán, őt támogatva teszik meg azt. Brad azóta Ines de Ramon ékszertervező mellett találta meg újra a boldogságot, akivel 2022 óta alkotnak egy párt és a bennfentesek azt mondják, hosszútávra terveznek és a nő a színész támasza a mindennapokban.

Brad pedig 2026 augusztusában egy interjújában elárulta, ő egyébként általában hihetetlenül pozitív, optimista az élettel kapcsolatban – de nem tagadja, egyszer olyan mélypontra került, hogy megfordult a fejében az öngyilkosság is. Bár Brad mindössze annyit mondott „családi dolgok” miatt érezte ezt, azért sejthető, hogy a válása utáni időszakról beszélt.

„Abban a rövid ideig tartó periódusban azt hittem, nincs kiút. Egyszerűen nem láttam azt. Annyira nyomasztó volt a fájdalom, hogy – bár nem tenném meg, de – akkor éreztem a golyó hideg acélját a fejemben, és megkönnyebbültem tőle. Arra gondoltam, oké, most már értem. Értem az öngyilkosságot, abban az értelemben, hogy ez valamiféle megkönnyebbülés. Az emberek enyhülést keresnek a fájdalomra. De azt is gondolom, hogy hihetetlen túlélési ösztöneink vannak. És nálam ez szerencsére azonnal be is kapcsolt.”

Figyelem!

Ha úgy érzed, neked vagy a környezetedben valakinek segítségre lenne szüksége, a Lelki Elsősegély Szolgálat a 116-123-as számon ingyenesen hívható 0-24 órában!

Egyébként nem Brad az egyetlen, aki a nyilvánosság előtt beszélt arról, hogy öngyilkos gondolatokkal küzdött!

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Brad Pitt bevallotta, öngyilkos akart lenni: és nem ő az egyetlen sztár, aki véget akart vetni az életének

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