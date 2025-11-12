Szerelem
12 színésznő, aki megmutatta mellét egy szerep kedvéért
Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.
November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.
Lehet, hogy nem veszik észre, ha új a frizuránk, de azt ő is látják, ha egy fehérnemű nagyon dögös. Vagy épp ellenkezőleg!
Az elmúlt 20-30 évben rengeteg olyan filmet láthattunk, ahol a meztelenség (főleg női részről) akkor is szerepet kapott egy történetben, ha a cselekmény szempontjából nem volt szükség rá. Hiszen ez a készítők szerint még nagyobb figyelmet hárít a filmre, többen megnézik, ha "XY színésznő meztelen benne", és ugyebár a jó reklámért bármit... Napjainkban is számos olyan film és sorozat készül, amiben a főszereplők levetkőznek, de egyre több színésznő vallja azt, hogy csak akkor teszik ezt meg, ha az tényleg szükséges a történetben, a képi világ ízléses, és intimitás-koordinátor segíti őket a felvételek készítésében.
Akárhogy is, nagyon sok színésznő vallja azt, hogy egy-egy szerephez kell a meztelenség, és testdublőr helyett megmutatják valódi testüket a kamerák előtt. Ma már szinte nincs olyan sztár, aki legalább a melleit ne mutatta volna meg egy filmben vagy sorozatban (még Jennifer Aniston is bevállalta a topless felvételeket a Szakítópróba című filmjében, ám ezeket végül kitöröltette). A többségük nem bánta meg a dolgot, bár azért akadnak kivételek is: volt, aki azért sajnálja, hogy levetkőzött, mert csak erről kérdezték aztán az interjúk során.
Akárhogy is, az alábbi 12 színésznő gondolt egy merészet, és igent mondott a rendező kérésére. Ők megmutatták mellüket a kamerák előtt, sőt, a legtöbben nem csak egyszer, hanem több alkalommal is. Íme a jelenetfotók, melyek között bőven akad 18+-os, úgyhogy csak akkor nézd meg, ha tényleg elmúltál már 18.
Íme:
Egészen hihetetlen, milyen érzékkel választja meg a szerepeit.
A sztárok már viselik a 70-es évek kedvenc cipőtrendjét, és nem véletlenül arat nagy sikert most.
Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.
Az öngondoskodás nemcsak arról szól, hogy időt szánsz magadra és a lelked feltöltésére, hanem arról is, hogy figyelsz a tested apró jelzéseire. Ehhez hozzátartozik az is, hogy időről időre tudatosan átvizsgálod magad, megbizonyosodva arról, hogy minden rendben van-e. Az önellenőrzés segíthet abban, hogy időben észrevedd a különböző változásokat – így sokszor te magad lehetsz az első, aki megteszi az egészségmegőrzés felé az első lépést.
Ezeket a hibákat jobb, ha elkerülöd, mert akár 10 évet dobhatnak a külsődön.
Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.