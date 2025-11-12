12 színésznő, aki megmutatta mellét egy szerep kedvéért

Az elmúlt 20-30 évben rengeteg olyan filmet láthattunk, ahol a meztelenség (főleg női részről) akkor is szerepet kapott egy történetben, ha a cselekmény szempontjából nem volt szükség rá. Hiszen ez a készítők szerint még nagyobb figyelmet hárít a filmre, többen megnézik, ha "XY színésznő meztelen benne", és ugyebár a jó reklámért bármit... Napjainkban is számos olyan film és sorozat készül, amiben a főszereplők levetkőznek, de egyre több színésznő vallja azt, hogy csak akkor teszik ezt meg, ha az tényleg szükséges a történetben, a képi világ ízléses, és intimitás-koordinátor segíti őket a felvételek készítésében.

Akárhogy is, nagyon sok színésznő vallja azt, hogy egy-egy szerephez kell a meztelenség, és testdublőr helyett megmutatják valódi testüket a kamerák előtt. Ma már szinte nincs olyan sztár, aki legalább a melleit ne mutatta volna meg egy filmben vagy sorozatban (még Jennifer Aniston is bevállalta a topless felvételeket a Szakítópróba című filmjében, ám ezeket végül kitöröltette). A többségük nem bánta meg a dolgot, bár azért akadnak kivételek is: volt, aki azért sajnálja, hogy levetkőzött, mert csak erről kérdezték aztán az interjúk során.

Akárhogy is, az alábbi 12 színésznő gondolt egy merészet, és igent mondott a rendező kérésére. Ők megmutatták mellüket a kamerák előtt, sőt, a legtöbben nem csak egyszer, hanem több alkalommal is. Íme a jelenetfotók, melyek között bőven akad 18+-os, úgyhogy csak akkor nézd meg, ha tényleg elmúltál már 18.

Íme:

