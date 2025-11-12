Horoszkóp
12 színésznő, aki megmutatta mellét egy szerep kedvéért

Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. november 11. 10:03

Forrás: Netflix/The Hunting Wives

12 színésznő, aki megmutatta mellét egy szerep kedvéért
Olvasd el!

A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod

November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 11.: a Nyilasoknak fontos döntést kell meghozniuk, a Vízöntők mindennél jobban vágynak a sikerre

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

10+ ajándékötlet karácsonyra, ami MINDENKINÉL telitalálat

Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.

Olvasd el!

Pasik szerint ez a 3 fehérnemű a legdögösebb egy nőn - És ezt a 3-at kicsit sem szeretik

Lehet, hogy nem veszik észre, ha új a frizuránk, de azt ő is látják, ha egy fehérnemű nagyon dögös. Vagy épp ellenkezőleg!

Olvasd el!

6 hiba, amitől sokkal öregebbnek fogsz tűnni a korodnál

Ezeket a hibákat jobb, ha elkerülöd, mert akár 10 évet dobhatnak a külsődön.

Az alábbi hírességek úgy döntöttek, levetkőznek a kamerák előtt, ráadásul ezt nem is egyetlen szerepben tették meg.

Az elmúlt 20-30 évben rengeteg olyan filmet láthattunk, ahol a meztelenség (főleg női részről) akkor is szerepet kapott egy történetben, ha a cselekmény szempontjából nem volt szükség rá. Hiszen ez a készítők szerint még nagyobb figyelmet hárít a filmre, többen megnézik, ha "XY színésznő meztelen benne", és ugyebár a jó reklámért bármit... Napjainkban is számos olyan film és sorozat készül, amiben a főszereplők levetkőznek, de egyre több színésznő vallja azt, hogy csak akkor teszik ezt meg, ha az tényleg szükséges a történetben, a képi világ ízléses, és intimitás-koordinátor segíti őket a felvételek készítésében.

Akárhogy is, nagyon sok színésznő vallja azt, hogy egy-egy szerephez kell a meztelenség, és testdublőr helyett megmutatják valódi testüket a kamerák előtt. Ma már szinte nincs olyan sztár, aki legalább a melleit ne mutatta volna meg egy filmben vagy sorozatban (még Jennifer Aniston is bevállalta a topless felvételeket a Szakítópróba című filmjében, ám ezeket végül kitöröltette). A többségük nem bánta meg a dolgot, bár azért akadnak kivételek is: volt, aki azért sajnálja, hogy levetkőzött, mert csak erről kérdezték aztán az interjúk során.

Akárhogy is, az alábbi 12 színésznő gondolt egy merészet, és igent mondott a rendező kérésére. Ők megmutatták mellüket a kamerák előtt, sőt, a legtöbben nem csak egyszer, hanem több alkalommal is. Íme a jelenetfotók, melyek között bőven akad 18+-os, úgyhogy csak akkor nézd meg, ha tényleg elmúltál már 18.

Íme:

Galéria / 12 kép

Sztárok, akik megmutattak mellüket egy filmben - Jelenetfotók

