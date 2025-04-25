Horoszkóp
7 sztár, aki egy másik sztárral csalta meg szerelmét

Utoljára frissült: 2025. április 24. 13:38

Olvasd el!

6 dolog, amit egy férfi csak akkor mond, ha titkon megcsal téged

Vannak olyan apró mondatok és tipikus kifogások, amelyek gyakran árulkodnak arról, ha egy férfi valamit titkol vagy érzelmileg eltávolodik a kapcsolatból. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes szófordulatokat, amelyek a hűtlenség korai jelei lehetnek – és amelyek elsőre talán ártatlannak tűnnek.

Olvasd el!

A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt

A tested hamarabb felismeri a mérgező kapcsolatot, mint az elméd. Ez a 7 fizikai jel egyértelműen mutatja, hogy nem a megfelelő ember mellett vagy.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 20.: az Ikreknek érdemes magabiztosabban gondolkodniuk, a Mérlegeknek végre jut idejük önmagukra is

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Olvasd el!

6 alulértékelt karácsonyi film, amit kevesen ismernek

A karácsonyi filmek világában könnyű elveszni a klasszikusok között. Pontosabban olyanok között, mint az Igazából szerelem, a Reszkessetek, betörők!, a Holiday vagy a Grincs.

Olvasd el!

Meghan Markle meglepő vallomást tett a Harper's Bazaar címlapján

Meghan Markle őszintén vallott pár titokról a magánéletét és Harryt illetően.

A hírességek szerelmi élete mindig is a legizgalmasabb témák közé tartozott, hiszen ki ne volna kíváncsi, mi történik a zárt ajtók mögött.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 8 hűtlen híres ember, akik megcsalták párjukat, és végül egy felvétel buktatta le őket nyilvánosan

A sztárpárok kapcsolatai gyakran mesébe illőek, legalábbis az alapján, amit a kirakatban látunk. Nagy egymásra találások, fényűző esküvők, közös filmforgatások, nyilatkozatok az örök szerelemről. Ám a hollywoodi cukormáz mögött sokszor sötétebb az igazság és épp oly keserű, mint egy átlagembernél. A hűtlenség mindig fájó, a forgatásokon szövődő szenvedélyek gyakran törik meg a már meglévő kapcsolatokat. A közös munka során könnyen kialakulhat olyan érzelmi közelség, ami idővel átlépi a szakmai határokat, és bizony nem egy házasság látta már kárát a kipattanó szikrának.

Egyes esetekben ezekből az afférokból új, tartós kapcsolatok születtek, máskor viszont csak röpke botlások maradtak, amiket botrány, válás, rajongói csalódás és kellemes csámcsognivaló követett. Érdekes azt is látni, miként alakítják ezek a megcsalások a hírességek imázsát, sőt néha még a karrierjüket is.

Lássuk, kikről van szó!

