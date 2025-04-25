Szépség
7 sztár, aki egy másik sztárral csalta meg szerelmét
Forrás: James Devaney/gettyimages
Napi horoszkóp november 19.: az Ikrek a tisztességes játék hívei, az Oroszlánok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz fontos részleteket tudhatsz meg!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
6 dolog, amit egy férfi csak akkor mond, ha titkon megcsal téged
Vannak olyan apró mondatok és tipikus kifogások, amelyek gyakran árulkodnak arról, ha egy férfi valamit titkol vagy érzelmileg eltávolodik a kapcsolatból. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes szófordulatokat, amelyek a hűtlenség korai jelei lehetnek – és amelyek elsőre talán ártatlannak tűnnek.
A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt
A tested hamarabb felismeri a mérgező kapcsolatot, mint az elméd. Ez a 7 fizikai jel egyértelműen mutatja, hogy nem a megfelelő ember mellett vagy.
Napi horoszkóp november 20.: az Ikreknek érdemes magabiztosabban gondolkodniuk, a Mérlegeknek végre jut idejük önmagukra is
A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
6 alulértékelt karácsonyi film, amit kevesen ismernek
A karácsonyi filmek világában könnyű elveszni a klasszikusok között. Pontosabban olyanok között, mint az Igazából szerelem, a Reszkessetek, betörők!, a Holiday vagy a Grincs.
A sztárpárok kapcsolatai gyakran mesébe illőek, legalábbis az alapján, amit a kirakatban látunk. Nagy egymásra találások, fényűző esküvők, közös filmforgatások, nyilatkozatok az örök szerelemről. Ám a hollywoodi cukormáz mögött sokszor sötétebb az igazság és épp oly keserű, mint egy átlagembernél. A hűtlenség mindig fájó, a forgatásokon szövődő szenvedélyek gyakran törik meg a már meglévő kapcsolatokat. A közös munka során könnyen kialakulhat olyan érzelmi közelség, ami idővel átlépi a szakmai határokat, és bizony nem egy házasság látta már kárát a kipattanó szikrának.
Egyes esetekben ezekből az afférokból új, tartós kapcsolatok születtek, máskor viszont csak röpke botlások maradtak, amiket botrány, válás, rajongói csalódás és kellemes csámcsognivaló követett. Érdekes azt is látni, miként alakítják ezek a megcsalások a hírességek imázsát, sőt néha még a karrierjüket is.
Lássuk, kikről van szó!
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Meghan Markle meglepő vallomást tett a Harper's Bazaar címlapján
Meghan Markle őszintén vallott pár titokról a magánéletét és Harryt illetően.
Ügyvédek felfedték a legőrültebb okokat, amikért emberek beperelték a szomszédjukat
Rossz szomszédnál nincs rosszabb: ügyvédek meséltek a legelképesztőbb, sokszor teljesen banális okokról, amelyek miatt szomszédok évekig tartó háborúba és pereskedésbe kezdtek egymással.
Napi horoszkóp november 20.: az Ikreknek érdemes magabiztosabban gondolkodniuk, a Mérlegeknek végre jut idejük önmagukra is
A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt
A tested hamarabb felismeri a mérgező kapcsolatot, mint az elméd. Ez a 7 fizikai jel egyértelműen mutatja, hogy nem a megfelelő ember mellett vagy.
7 intő jel, hogy egy nárcisztikussal szexelsz
A rossz szexet mindenki ismeri.
5 új karácsonyi film, amivel már most hangolódhatsz az ünnepekre
NEM, egyáltalán nem kell szégyellned, ha már most ünnepi történeteket szeretnél nézni esténként, sőt, ezzel valójában a mentális egészségedért is sokat teszel!