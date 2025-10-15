Életmód
7 sztár, akinek karrierjét egy másik híresség tette tönkre - Sokszor szándékosan
Forrás: Getty Images
Így néz ki most a világ legszebb kislánya: Thylane Blondeau már 24 éves
A lány, akit sokáig Palvin Barbi hasonmásának is hívtak, legutóbb a párizsi divathéten jelent meg.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Napi horoszkóp október 14.: az Ikrek új kalandra indulnak, a Bakokat nagy öröm érheti
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Soha nem házasodott meg, ezek a férfiak mégis elrabolták Diane Keaton szívét egy kis időre
Diane Keaton Hollywood egyik legkülönösebb és legcsodálatosabb jelensége volt, az nő, aki soha nem félt önmaga lenni.
A rejtett veszély, ami ősszel a lakásodban támad – és lassan az egészségedet is roncsolja
Nemcsak Gilmore Girls-ből áll az ősz sajnos...
A 8 legjobb film Halloween ünnepére, ha jól jönne egy kis borzongás
Ahogy közeledik október vége, egyre többen érzik azt a különös, bizsergető vágyat, hogy elmerüljenek a sötétségben, persze csak biztonságos távolságból, egy pokróc és egy forró tea mögül.
Hollywoodban nem könnyű befutni, és még ha sikerül is a nagy áttörés, a hírnév időszakos lehet. Az elmúlt években megtanultuk, hogy semmi sem örök, és még azok a világsztárok is elbukhatják karrierjüket, akiknek ajtaja előtt sorban álltak korábban a rendezők. Jó példa erre Blake Lively, aki 20 éven át volt az egyik legnagyobb A-listás színésznő, mindenki imádta, aztán egyik napról a másikra annyira megutálták az emberek, hogy a közösségi oldalain is le kellett tiltania a kommentelési lehetőséget.
Blake esete persze némileg eltér az alábbi listában szereplő sztárokétól. Mi most ugyanis azokat a hírességeket gyűjtöttük össze, akiknek karrierjét egy másik sztár tette tönkre, sok esetben szándékosan, irigységből vagy rosszindulatból. Míg egyeseknek szerencsére ez csak időszakos visszaesés volt, addig vannak, akik kénytelenek voltak teljesen visszavonulni.
Mutatjuk is, kik azok a hírességek, akiknek egy másik sztár tette tönkre a karrierjüket:
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
7 gyógyszer, amit a szavatossági idő után életveszélyes lehet felhasználni
Ezeket inkább sose szedd be, ha már lejárt a szavatossági idő! Az alábbi folyamatok zajlódnak le ugyanis bennük.
Az idei ősz 5 legdivatosabb csizmája minden képzeletet felülmúl
A 2025-ös csizmatrendek nagyon izgalmasnak ígérkeznek!
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!
A 8 legjobb film Halloween ünnepére, ha jól jönne egy kis borzongás
Ahogy közeledik október vége, egyre többen érzik azt a különös, bizsergető vágyat, hogy elmerüljenek a sötétségben, persze csak biztonságos távolságból, egy pokróc és egy forró tea mögül.
7 lépés, hogy végre elérd álmaid karrierjét: a rugalmasság és a kockázatvállalás elengedhetetlen!
Úgy érzed, a karriered nem abba az irányba halad, amibe szeretnéd? Nem vagy elégedett, és úgy érzed, hogy egyszerűen nem tudsz egyről a kettőre lépni? Az alábbiakban 7 lépést szedtünk össze, amelyek segítenek abban, hogy végre elérd álmaid karrierjét!
6 frizura, ami minden arcformához tökéletesen passzol: ezek a fodrászok tippjei 2025-re
Ha egyetlen dolog van, ami azonnal képes megváltoztatni a kisugárzásodat, akkor az a hajad.