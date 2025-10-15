Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Külföldi sztárok

7 sztár, akinek karrierjét egy másik híresség tette tönkre - Sokszor szándékosan

#Sztárok
#Hollywood
#karrier
#bukás
#Külföldi sztárok
#tönkretett karrier
Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. október 14. 16:36

Forrás: Getty Images

7 sztár, akinek karrierjét egy másik híresség tette tönkre - Sokszor szándékosan
A nap cikke

Így néz ki most a világ legszebb kislánya: Thylane Blondeau már 24 éves

A lány, akit sokáig Palvin Barbi hasonmásának is hívtak, legutóbb a párizsi divathéten jelent meg.

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 14.: az Ikrek új kalandra indulnak, a Bakokat nagy öröm érheti

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

Soha nem házasodott meg, ezek a férfiak mégis elrabolták Diane Keaton szívét egy kis időre

Diane Keaton Hollywood egyik legkülönösebb és legcsodálatosabb jelensége volt, az nő, aki soha nem félt önmaga lenni.

Olvasd el!

A rejtett veszély, ami ősszel a lakásodban támad – és lassan az egészségedet is roncsolja

Nemcsak Gilmore Girls-ből áll az ősz sajnos...

Olvasd el!

A 8 legjobb film Halloween ünnepére, ha jól jönne egy kis borzongás

Ahogy közeledik október vége, egyre többen érzik azt a különös, bizsergető vágyat, hogy elmerüljenek a sötétségben, persze csak biztonságos távolságból, egy pokróc és egy forró tea mögül.

Olvasd el!

A mesterséges intelligencia szerint így néznének ki a legikonikusabb filmes párok gyerekei

A filmekben látott szerelmi történetek legtöbbször ott érnek véget, ahol a néző igazán kíváncsi lenne a folytatásra.

Facebook
Twitter
Pinterest
Az alábbi hírességek közül sokan már sosem tudták visszaépíteni karrierjüket.

Hollywoodban nem könnyű befutni, és még ha sikerül is a nagy áttörés, a hírnév időszakos lehet. Az elmúlt években megtanultuk, hogy semmi sem örök, és még azok a világsztárok is elbukhatják karrierjüket, akiknek ajtaja előtt sorban álltak korábban a rendezők. Jó példa erre Blake Lively, aki 20 éven át volt az egyik legnagyobb A-listás színésznő, mindenki imádta, aztán egyik napról a másikra annyira megutálták az emberek, hogy a közösségi oldalain is le kellett tiltania a kommentelési lehetőséget.

Blake esete persze némileg eltér az alábbi listában szereplő sztárokétól. Mi most ugyanis azokat a hírességeket gyűjtöttük össze, akiknek karrierjét egy másik sztár tette tönkre, sok esetben szándékosan, irigységből vagy rosszindulatból. Míg egyeseknek szerencsére ez csak időszakos visszaesés volt, addig vannak, akik kénytelenek voltak teljesen visszavonulni.

Mutatjuk is, kik azok a hírességek, akiknek egy másik sztár tette tönkre a karrierjüket:

Galéria / 7 kép

7 sztár, akinek karrierjét egy másik híresség tette tönkre - Sokszor szándékosan

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Egészség

7 gyógyszer, amit a szavatossági idő után életveszélyes lehet felhasználni

Ezeket inkább sose szedd be, ha már lejárt a szavatossági idő! Az alábbi folyamatok zajlódnak le ugyanis bennük.

Kép
Green Stiletto

Az idei ősz 5 legdivatosabb csizmája minden képzeletet felülmúl

A 2025-ös csizmatrendek nagyon izgalmasnak ígérkeznek!

Kép
Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Kép
Életmód

A 8 legjobb film Halloween ünnepére, ha jól jönne egy kis borzongás

Ahogy közeledik október vége, egyre többen érzik azt a különös, bizsergető vágyat, hogy elmerüljenek a sötétségben, persze csak biztonságos távolságból, egy pokróc és egy forró tea mögül.

Kép
Önismeret

7 lépés, hogy végre elérd álmaid karrierjét: a rugalmasság és a kockázatvállalás elengedhetetlen!

Úgy érzed, a karriered nem abba az irányba halad, amibe szeretnéd? Nem vagy elégedett, és úgy érzed, hogy egyszerűen nem tudsz egyről a kettőre lépni? Az alábbiakban 7 lépést szedtünk össze, amelyek segítenek abban, hogy végre elérd álmaid karrierjét!

Kép
Szépség

6 frizura, ami minden arcformához tökéletesen passzol: ezek a fodrászok tippjei 2025-re

Ha egyetlen dolog van, ami azonnal képes megváltoztatni a kisugárzásodat, akkor az a hajad.