Hollywoodban nem könnyű befutni, és még ha sikerül is a nagy áttörés, a hírnév időszakos lehet. Az elmúlt években megtanultuk, hogy semmi sem örök, és még azok a világsztárok is elbukhatják karrierjüket, akiknek ajtaja előtt sorban álltak korábban a rendezők. Jó példa erre Blake Lively, aki 20 éven át volt az egyik legnagyobb A-listás színésznő, mindenki imádta, aztán egyik napról a másikra annyira megutálták az emberek, hogy a közösségi oldalain is le kellett tiltania a kommentelési lehetőséget.

Blake esete persze némileg eltér az alábbi listában szereplő sztárokétól. Mi most ugyanis azokat a hírességeket gyűjtöttük össze, akiknek karrierjét egy másik sztár tette tönkre, sok esetben szándékosan, irigységből vagy rosszindulatból. Míg egyeseknek szerencsére ez csak időszakos visszaesés volt, addig vannak, akik kénytelenek voltak teljesen visszavonulni.

Mutatjuk is, kik azok a hírességek, akiknek egy másik sztár tette tönkre a karrierjüket:

Galéria / 7 kép 7 sztár, akinek karrierjét egy másik híresség tette tönkre - Sokszor szándékosan Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria