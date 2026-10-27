Minden idők legbotrányosabb ruhái, amit sztárok viseltek - És a történet mögöttük

Egy vörös szőnyeges eseményen szinte elvárás, hogy a sztárok valami emlékezeteset viseljenek, de néha olyan összeállítást választanak, amitől még a sokat látott közönségnek is leesik az álla. Egy szinte semmit nem takaró ruha, egy meghökkentően élethű állatfej vagy egy rossz alkalomra választott felirat elég lehet ahhoz, hogy mindenki ugyanazt kérdezze: ezt mégis hogy gondolta? Az alábbi megjelenések után egymást érték a dühös kommentek, és volt, hogy szervezetek is tiltakoztak. A mögöttük álló történetekből pedig az is kiderül, ki akart tudatosan provokálni, és kit lepett meg a felháborodás.

Íme a sztárvilág legbotrányosabb ruhái, és a történet mögöttük:

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