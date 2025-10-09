Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Külföldi sztárok

8 sztár, akit meghurcoltak a neten párjuk külseje miatt

#Sztárok
#Párkapcsolat
#Beszólás
#Külső
#Csúnya
#Külföldi sztárok
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. október 8. 12:13

Forrás: Getty Images

8 sztár, akit meghurcoltak a neten párjuk külseje miatt
A nap cikke

Meleg férfiként nőt vett feleségül? Ez az igazság Anthony Perkinsről az Ed Gein-sorozat kapcsán

Az Ed Gein sorozatban többször is kitérnek a Psycho főszereplőjére, Anthony Perkinsre és magánéletére. De mi volt az igazság?

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 9.: az Ikreknek érdekes tapasztalásban lehet részük, a Mérlegeknek érdemes kiállniuk magukért

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Olvasd el!

Tuti tipp a szakácsoktól! Ezzel a trükkel 5 perc alatt olvaszthatod ki a húst

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy este vacsorát tervezünk, de a hűtőben csak egy jéggé fagyott hús vár ránk.

Olvasd el!

A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről

A születési éved utolsó számjegye elárulja, milyen sorsfordulat és életszakasz vár rád a közeljövőben. Kiderül, mit üzen neked az Univerzum!

Olvasd el!

8 sztár, akit meghurcoltak a neten párjuk külseje miatt

Trollok támadásai, bántó kommentek, és valódi szerelem a reflektorfényben. Íme 8 sztár, akit azért kritizáltak, mert a párja nem illett a hollywoodi szépségideálhoz.

Olvasd el!

Hercegek márpedig léteznek! 4 csillagjegy, amelynek szülötte maximálisan a tenyerén hordoz

Sok nő titkos vágya, hogy olyan férfira találjon, aki hercegként bánik vele.

Facebook
Twitter
Pinterest
Trollok támadásai, bántó kommentek, és valódi szerelem a reflektorfényben. Íme 8 sztár, akit azért kritizáltak, mert a párja nem illett a hollywoodi szépségideálhoz.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Híres párok, akiknek hangos és mocskos válása volt

A sztárok életüket amúgy is a reflektorfényben élik, nincsenek titkaik, bármennyire is igyekeznek, így aztán nem véletlen, hogy a szerelmi életüket pláne nagyító alatt nézik az emberek. És valljuk be, majdnem mindegy, kit választanak, az emberek akkor is találnak kritizálnivalót szerelmükben. A közösségi médiára pedig ez hatványozottan igaz: ott aztán mindenki leírja kendőzetlenül, ha úgy véli, egy-egy híresség párja nem néz ki elég jól.

Ami persze nevetséges, hiszen a szépség szubjektív, és ami valakinek bejön a másik külsejében, nem biztos, hogy egy másik személynek tetszik. És amúgy sem ez az egyetlen tényező, amit figyelembe veszünk, ha párt keresünk. Ezek a sztárok be is bizonyították, hogy a szerelem nem a külsőről szól, és nem is a kommentelők véleménye alapján döntenek majd, ha pedig kell, akkor igenis kiállnak a partnerük mellett.

Íme 8 híresség, akit már-már meghurcoltak a neten azért, mert "a párjuk csúnya" - pedig igazából szerintünk ez nincs is így. Lássuk hát, kik ők:

Galéria / 8 kép

8 sztár, akit meghurcoltak a neten párjuk külseje miatt

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Sztárok

Jim Carrey 10 legjobb filmje a közönség szerint

Emlékezetes figurákból és jelenetekből nincs hiány a színész pályafutásában.

Kép
Green Stiletto

Ezek a cipők uralták a London Fashion Week kifutóit - Így viseld őket a hétköznapokban

Ígéretesnek tűnik az eddigi felhozatal cipők terén, és a legjobb, hogy ezek a trendek valóban hordhatóak!

Kép
Sztárok

Kiderült Beyoncé titkos diétája: a rajongók teljesen ki vannak akadva!

(M)ekkora ára van a szépségnek?!

Kép
Szerelem

9 fantasztikus randiötlet pároknak, amit mindenképpen próbáljatok ki ősszel

Az ősz különleges évszak: lassan lehullanak a falevelek, hűvösebbé válik a levegő, ilyenkor igazán vágyunk az intimitásra, a randevúk csodálatos világára. Ebben az időszakban a randik sokkal intimebb, meghittebb hangulatot ölthetnek, hiszen nem a nyár vibráló, fesztelen energiái dominálnak, hanem a közös lassulás, az egymásra figyelés kerül előtérbe. Az alábbiakban olyan őszi randiötleteket gyűjtöttünk össze, amelyeket mindenképpen érdemes kipróbálnod idén!

Kép
Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Kép
Szépség

Így lesz tartós a parfümöd egész nap: 7 egyszerű trükk, amivel ellenállhatatlan illatod lesz

Nem kell hozzá profi parfümszakértőnek lenned, csak néhány új szokást érdemes elsajátítani.