A sztárok életüket amúgy is a reflektorfényben élik, nincsenek titkaik, bármennyire is igyekeznek, így aztán nem véletlen, hogy a szerelmi életüket pláne nagyító alatt nézik az emberek. És valljuk be, majdnem mindegy, kit választanak, az emberek akkor is találnak kritizálnivalót szerelmükben. A közösségi médiára pedig ez hatványozottan igaz: ott aztán mindenki leírja kendőzetlenül, ha úgy véli, egy-egy híresség párja nem néz ki elég jól.

Ami persze nevetséges, hiszen a szépség szubjektív, és ami valakinek bejön a másik külsejében, nem biztos, hogy egy másik személynek tetszik. És amúgy sem ez az egyetlen tényező, amit figyelembe veszünk, ha párt keresünk. Ezek a sztárok be is bizonyították, hogy a szerelem nem a külsőről szól, és nem is a kommentelők véleménye alapján döntenek majd, ha pedig kell, akkor igenis kiállnak a partnerük mellett.

Íme 8 híresség, akit már-már meghurcoltak a neten azért, mert "a párjuk csúnya" - pedig igazából szerintünk ez nincs is így. Lássuk hát, kik ők:

Galéria / 8 kép 8 sztár, akit meghurcoltak a neten párjuk külseje miatt Megnézem a galériát

