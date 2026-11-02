Heidi Klum és Palvin Barbi vitték a prímet: a 2026-os halloween legmenőbb sztárjelmezei

Egy újabb Halloween, egy újabb adag sztárfotó a legikonikusabb jelmezekről! A hétvége a hírességek körében egyértelműen erről szólt, vagy a családdal mentek a szülők 'csokit vagy csalunk' felkiáltással édességet gyűjteni, vagy különböző bulikban mutatták meg őrületes outfitjeiket.

Persze idén is jelmezét várta szinte mindenki, a modell ugyanis igazából a halloween koronázatlan királynője már jó pár éve. Idén pedig kifejezetten ijesztőre vette a figurát, de sokak szerint ez talán a legmenőbb ötlete volt eddig. Igen, a kéz alatt ő rejtőzik:

Rajta kívül pedig bőven akadtak még sztárok, akik beöltöztek Halloween alkalmából, és bizony nem aprózták el a dolgot. Palvin Barbi jelmeze sokak szerint őrületesen menő volt, de a rajongók imádták Zendaya és Jennifer Lopez fotóit is. Megan Fox pedig NAAAGYON bevállalósra vette idén a figurát.

Íme a fotók a 2026-os halloween legőrületesebb sztárjelmezeiről:

Galéria / 9 kép Ezek voltak a 2026-os halloween legmenőbb sztárjelmezei Megnézem a galériát

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