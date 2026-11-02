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Heidi Klum és Palvin Barbi vitték a prímet: a 2026-os halloween legmenőbb sztárjelmezei
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Egy újabb Halloween, egy újabb adag sztárfotó a legikonikusabb jelmezekről! A hétvége a hírességek körében egyértelműen erről szólt, vagy a családdal mentek a szülők 'csokit vagy csalunk' felkiáltással édességet gyűjteni, vagy különböző bulikban mutatták meg őrületes outfitjeiket.
Persze idén is Heidi Klum Heidi Klum modell, műsorvezető 86cikk 16galéria 0videó Még több róla jelmezét várta szinte mindenki, a modell ugyanis igazából a halloween koronázatlan királynője már jó pár éve. Idén pedig kifejezetten ijesztőre vette a figurát, de sokak szerint ez talán a legmenőbb ötlete volt eddig. Igen, a kéz alatt ő rejtőzik:
Rajta kívül pedig bőven akadtak még sztárok, akik beöltöztek Halloween alkalmából, és bizony nem aprózták el a dolgot. Palvin Barbi jelmeze sokak szerint őrületesen menő volt, de a rajongók imádták Zendaya és Jennifer Lopez fotóit is. Megan Fox pedig NAAAGYON bevállalósra vette idén a figurát.
Íme a fotók a 2026-os halloween legőrületesebb sztárjelmezeiről:
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