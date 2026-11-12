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Sztárok, akik őszintén meséltek arról, hogy léptek túl a párjuk hűtlenségén
Forrás: Kevin Winter/Getty Images
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A sztárok élete kívülállóként tökéletesnek tűnhet, de a kapcsolataik legfájdalmasabb pillanatairól valójában csak keveset tudunk. Amikor például fény derül egy híresség párjának hűtlenségére, nekik a személyes csalódás mellett meg kell küzdeniük a bulvárlapok találgatásaival, a lesifotósok üldözésével, a kéretlen véleményekkel, a kommentelőkkel is.
Ez azt jelenti, hogy úgy kellene feldolgozniuk a szívfájdalmat, hogy közben mindenki arról beszél, mi történhetett a partnerük és köztük a zárt ajtók mögött. De vannak a sztárok között néhányan olyanok, akik nyíltan beszéltek arról, milyen volt a reflektorfényben szembesülniük a megcsalással, és mi segített nekik a folytatásban.
Megcsalták őket, mégis továbbléptek: így dolgozták fel a sztárok párjuk hűtlenségét
Sandra Bullock Sandra Bullock színésznő 75cikk 10galéria 0videó Még több róla
Sandra Bullock Sandra Bullock színésznő 75cikk 10galéria 0videó Még több róla és Jesse James házassága 2010-ben ért véget, miután nyilvánosságra került a férfi hűtlensége. Sandra ritkán beszélt részletesen erről az időszakról, Jennifer Anistonnal beszélgetve azonban elárulta, hogy a Gravitáció különösen személyes film számára: a történet érzelmileg nagyon közel állt ahhoz, amit akkoriban átélt. Miközben kisfiát nevelte és óvta, a saját veszteségét is próbálta feldolgozni. A forgatáson naponta hosszú órákat töltött elszigetelten, ami rengeteg időt adott a gondolkodásra. A szerep így összekapcsolódott azzal az életszakasszal, amikor neki magának is új kapaszkodókat kellett találnia.
Meg Ryan Meg Ryan színésznő 14cikk 0galéria 0videó Még több róla
Amikor Meg Ryan Meg Ryan színésznő 14cikk 0galéria 0videó Még több róla és Dennis Quaid kapcsolata 2000-ben véget ért, a nyilvánosság figyelme főként Meg és Russell Crowe románcára irányult. Meg később arról beszélt, hogy a házasságuk történetének jelentős része kimaradt a közbeszédből: állítása szerint Dennis hosszú időn keresztül hűtlen volt hozzá, ami komoly fájdalmat okozott neki. Dennis később vitatta volt felesége beszámolóját, és a kapcsolatuk történetének átírásával vádolta őt. Meg a szakítás utáni időszakot a nehézségekkel együtt felszabadítónak élte meg. Elmondása szerint végre elengedhette, hogy folyton mások véleményével foglalkozzon, és csendesebben, a saját elképzelései szerint élhetett tovább.
Sienna Miller Sienna Miller színésznő 18cikk 2galéria 0videó Még több róla
Sienna Miller Sienna Miller színésznő 18cikk 2galéria 0videó Még több róla mindössze 23 éves volt, amikor 2005-ben kiderült, hogy vőlegénye, Jude Law viszonyt folytatott a gyerekei dadájával. Sienna később élete egyik legnehezebb időszakaként emlékezett vissza erre, amelyet a folyamatos sajtófigyelem még megterhelőbbé tett. Akkoriban színházban játszott, így esténként több száz ember elé kellett kiállnia, miközben a magánéletében összeomlott körülötte minden. Azt is elárulta, hogy az egészből nagyjából hat hétre egyáltalán nem emlékszik. Évekkel később már büszkén beszélt arról, hogy sikerült talpra állnia a káoszból, de a visszaemlékezéseiből egyértelmű: hosszú út vezetett idáig.
Halle Berry Halle Berry színésznő 58cikk 3galéria 0videó Még több róla
Halle Berry Halle Berry színésznő 58cikk 3galéria 0videó Még több róla volt férje, Eric Benét beismerte, hogy hűtlen volt hozzá, a színésznő pedig később arról beszélt, milyen sokat jelentett neki, hogy megoszthatta a történteket másokkal. Barátokkal és olyan nőkkel beszélgetett, akiknek szintén volt hasonló tapasztalatuk, és ezt kifejezetten felszabadítónak élte meg. Nem akarta magában hordozni a szégyent, miközben a gyerekek miatt a nyilvánosság előtt sem kívánt minden részletet kiteregetni. Azt is elmondta, hogy az ilyen élmény részletei hosszú időre megmaradhatnak, a beszélgetések azonban segítettek neki feldolgozni a fájdalmat.
Robert Pattinson Robert Pattinson színész, modell 94cikk 5galéria 0videó Még több róla
Robert Pattinson Robert Pattinson színész, modell 94cikk 5galéria 0videó Még több róla és Kristen Stewart kapcsolata az Alkonyat miatt eleve óriási figyelmet kapott, így a 2012-ben kirobbant megcsalási botrányt is rengetegen követték. Kristenről és a Hófehér és a vadász rendezőjéről, Rupert Sandersről intim fotók jelentek meg, Robert pedig később meglepően visszafogottan beszélt a történtekről. Úgy fogalmazott, hogy fiatal emberekkel történnek ilyen dolgok, és nem értette, miért foglalkoztatja ennyire a közönséget a magánélete. Számára a legnehezebb az volt, amikor utólag beszélnie kellett az egészről, hiszen tisztában volt vele, hogy a szavai másokra is hatással lesznek. Évekkel később már érezhető távolságból tudott visszanézni a történetükre.
Emma Thompson
Emma Thompson és Kenneth Branagh házassága hat év után, 1995-ben ért véget, Kenneth pedig Helena Bonham Carterrel került kapcsolatba. Emma később őszintén beszélt arról, mennyire felkészületlenül érte férje hűtlensége, és milyen megalázónak élte meg, hogy más kapcsolatai is voltak. A fájdalom azonban idővel veszített az erejéből. Egy későbbi interjúban már elmondta, hogy Helenával évekkel korábban békét kötöttek, és nincs energiája tovább őrizni a régi sérelmeket. Számára az elengedés azt is jelentette, hogy nem akarta a házassága végének történetét örökké magával vinni.
Eva Longoria Eva Longoria színésznő 99cikk 14galéria 0videó Még több róla
Eva Longoria Eva Longoria színésznő 99cikk 14galéria 0videó Még több róla Tony Parkerrel kötött házasságának felbomlása után bevallotta, hogy benne is felmerültek az önbizalmat romboló kérdések. Vajon nem volt elég vonzó? Valamit rosszul csinált? Az őt ért csalódás pillanatokra a saját magáról alkotott képét is megingatta, később azonban arra jutott, hogy a férje viselkedése nem az ő értékét minősíti. Beszélt Tonyval a történtekről, és bár a válaszok nem szüntették meg a fájdalmat, segítettek megérteni a helyzetet. Eva azt hangsúlyozta, hogy alapvetően biztos abban, ki ő, és nem akarja a kudarcba fulladt házasság terheit minden későbbi kapcsolatára rátenni.
Sok sztár egy forgatás alatt csalta meg a párját...
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