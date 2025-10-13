Életmód
Nemcsak Diane Keatont vesztettük el hirtelen: 8 sztár, akinek halálhíre sokkolta a világot
6 vitamin, amit az orvosok szednek ősszel - Így nem lesznek betegek
Ahogy rövidülnek a nappalok, és hűvösebbé válik az idő, egyre többen köhögnek és tüsszögnek a buszon, a munkahelyen és a suliban, ami elég frusztráló. De vajon mivel erősítik meg magukat azok, akik a legjobban tudják, mi kell az immunrendszernek?
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha
Fedezd fel Magyarország legszebb őszi kirándulóhelyeit! Kastélyok, tavak, kilátók és erdei ösvények, ahol a természet most mutatja a legszebb arcát.
Napi horoszkóp október 13.: az Ikreknek érdemes az igazságnak utánajárniuk, a Nyilasok kibontakoztathatják a kreativitásukat
A hétvége utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Új kutatás szerint 44 munkahely tűnhet el az AI miatt – Bill Gates tudja, melyik 3 élheti túl
Egy friss kutatás szerint 44 munkakör tűnhet el a mesterséges intelligencia térnyerésével. Miközben egyre több feladatot automatizálnak, Bill Gates szerint mindössze három szakma maradhat biztonságban. Vajon miért épp ők élik túl az AI-forradalmat, és melyik az a 44, ami veszélyben van?
Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya
A színésznő lábai előtt hevert Hollywood, és rengeteg világsztárral élt kapcsolatban. Mégis, sosem ment férjhez, az okáról pedig őszintén mesélt.
Egy pillanat alatt tűnnek el azok az arcok, akik évtizedeken át részei voltak a kultúránknak, a mindennapjainknak, és akik valahogyan mindig ott voltak a tévénk képernyőjén. Diane Keaton elvesztése újra emlékeztetett bennünket arra, milyen törékenyek azok az ikonok, akiket halhatatlannak hittünk. De nem ő az egyetlen, akinek a távozása derült égből villámcsapásként ért bennünket.
A következő válogatásban most nyolc olyan sztárt szedtünk egy csokorba, akiknek legalább olyan nagy hatással és fájdalommal hatott ránk a halála, mint Diane Keatoné, ugyanis őket is hirtelen, teljesen felkészületlenül veszítettük el.
Ők azok, nyugodjanak békében:
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani.
Megvan, mikor jön A Bridgerton család 4. évadja: a Hamupipőke rajongói imádni fogják!
Benedict rajongók figyelem, eljött a ti időtök! A Netflix végre elárulta nekünk a sorozat következő szezonjának premierdátumját, és az közelebb van, mint hittük volna!
Ezt az 5 szakmát nem fenyegeti az AI – a ChatGPT szerint
A mesterséges intelligencia az élet számos területén jelen van, sokak állását sodorhatja veszélybe. De ki van biztonságban?
Itt a krém, ami leválthatja a retinolt! Egyre többen esküsznek rá
Egy új bőrápolási összetevő, ami egyre nagyobb figyelmet kap, sokan már a retinol helyett is ezt választják. Vajon miért hódít ekkora erővel?
"Teljesen más ember lett" - Mi történhetett Mandy Moore arcával? A fanok kiakadtak
Több száz kommentelő ért egyet abban, hogy a fotókon látható színésznő biztosan nem Mandy Moore. Pedig ő az!
Nem a neten: így ismerkednek 2025-ben a fiatalok
