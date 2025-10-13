Nemcsak Diane Keatont vesztettük el hirtelen: 8 sztár, akinek halálhíre sokkolta a világot

Egy pillanat alatt tűnnek el azok az arcok, akik évtizedeken át részei voltak a kultúránknak, a mindennapjainknak, és akik valahogyan mindig ott voltak a tévénk képernyőjén. Diane Keaton elvesztése újra emlékeztetett bennünket arra, milyen törékenyek azok az ikonok, akiket halhatatlannak hittünk. De nem ő az egyetlen, akinek a távozása derült égből villámcsapásként ért bennünket.

A következő válogatásban most nyolc olyan sztárt szedtünk egy csokorba, akiknek legalább olyan nagy hatással és fájdalommal hatott ránk a halála, mint Diane Keatoné, ugyanis őket is hirtelen, teljesen felkészületlenül veszítettük el.

Ők azok, nyugodjanak békében:

Galéria / 8 kép Nemcsak Diane Keatont vesztettük el hírtelen: 8 sztár, akinek a halálhíre sokkolt Megnézem a galériát

