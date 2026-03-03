Napi Horoszkóp
4 sztár, akiről azt rebesgetik, hogy halott és egy klón vette át a helyét

Léna
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. február 28. 17:42

Forrás: Getty Images

4 sztár, akiről azt rebesgetik, hogy halott és egy klón vette át a helyét
A neten könnyen szárnyra kapnak az alaptalan teóriák. Az utóbbi években pedig egyre többen állítják, hogy számos híresség már halott, mert szembement a rendszerrel, és helyüket klónok vették át.

A neten könnyen szárnyra kapnak az alaptalan teóriák. Az utóbbi években pedig egyre többen állítják, hogy számos híresség már halott, mert szembement a rendszerrel, és helyüket klónok vették át.

Az internet világában időről időre szárnyra kapnak olyan összeesküvés-elméletek, amelyek szerint egyes világsztárok már rég meghaltak, és helyüket klón vagy egy jól megplasztikázott hasonmás vette át. Bár ezek az állítások nem támaszthatók alá hiteles bizonyítékokkal, a közösségi médiában rendre újraélednek. Az egyik legismertebb példa Paul McCartney esete: a „Paul is dead” elmélet szerint a Beatles tagja 1966-ban autóbalesetben meghalt, és egy dublőr folytatta pályafutását.

Szakértők szerint az ilyen gondolatok többnyire akkor erősödnek fel, amikor egy híresség hosszabb időre visszavonul, majd megváltozott külsővel vagy új imázzsal tér vissza. Az öregedés, egészségügyi kezelések, plasztikai beavatkozások, illetve a tudatos stílusváltás könnyen táptalajt adhatnak a találgatásoknak. A közösségi média algoritmusai pedig hajlamosak felerősíteni a szenzációs, leleplező tartalmakat.

Fontos hangsúlyozni: egyik említett esetben sem került elő olyan bizonyíték, amely alátámasztaná a halálról vagy klónozásról szóló állításokat. A jelenség inkább az online pletykakultúra és az összeesküvés-elméletek működésének példája, mintsem valós esemény.

De jelenleg az alábbi négy sztárról állítják, hogy már rég halott, és egy klónt látunk a helyükön:

4 sztár, akiről azt rebesgetik, hogy halott és egy klón vette át a helyét

