7 sztár, aki a gyereket használta fel arra, hogy több pénzt kapjon az exétől

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Forrás: gettyimages
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Hollywoodban egy szakítás nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag is komoly következményekkel járhat. Akadtak hírességek, akik a közös gyermekük után olyan összegeket követeltek korábbi párjuktól, hogy még a bírók is túlzónak találták az igényeiket. A sztárvilágban egy válás után sem feltétlenül kell lemondani a megszokott életszínvonalról. A gyerektartás összegének meghatározásakor ugyanis nemcsak a gyermek alapvető szükségleteit, hanem a szülők anyagi helyzetét és a korábban megszokott életkörülményeket is figyelembe vehetik. Ez azonban számos alkalommal vezetett nagy konfliktusokhoz. A következő 7 híresség esetében ők, vagy a házastársuk bizony a gyerkőcöket használták arra, hogy jobb életük legyen.
Lássuk!
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